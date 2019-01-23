Бензин продолжает дорожать: названа средняя цена топлива в Новосибирске

При этом дизельное топливо в регионе подешевело

Бензин марки АИ-92 в среднем подорожал на 23 копейки





За последнюю неделю в Новосибирске выросли цены на бензин, но подешевело дизельное топливо.





К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив их среднюю стоимость по состоянию на 14 и 21 января.





Как оказалось, за это время продолжился рост потребительских цен на автомобильный бензин всех марок. На прошедшей неделе цены увеличились на 0,6%. При этом цена на дизельное топливо, наоборот, снизилась на 0,9%.





Так, бензин марки АИ-92 в среднем подорожал на 23 копейки — с 40 рублей 57 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. На 25 копеек выросла стоимость АИ-95: если 14 января литр бензина этой марки стоил в среднем 43 рубля 55 копеек, то спустя неделю — уже 43 рубля 80 копеек.





«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40 рублей 35 копеек до 41 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43 рублей 20 копеек до 44 рублей 90 копеек за 1 литр, марки АИ-98 — от 47 рублей 70 копеек до 51 рубля 25 копеек за 1 литр, дизельное топливо — от 47 рублей 55 копеек до 50 рублей 10 копеек за 1 литр», — отмечают в Новосибирскстате.



Ранее аналитики сообщили, что годовая инфляция в Новосибирской области достигла 3,5% — годом ранее она была вдвое ниже.