Пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте машины

Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования





Пьяный водитель «Ниссана» прокатил на капоте сотрудницу полиции в Калининском районе Новосибирска и попал под уголовное дело.





По информации пресс-службы областной полиции, инцидент произошёл накануне во вторник, 22 января, около 17:00.





«Экипаж ППС ехал по сообщению на адрес. В это время ему дорогу преградил белый Nissan Almera. Когда сотрудники подошли к машине, они увидели, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Они попросили его предъявить документы, но мужчина попытался скрыться от них на автомобиле. Было организовано преследование автомобиля», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.





По информации полиции, после погони полицейские снова подошли к автомобилю, но водитель вновь попытался скрыться от них. Тогда сотрудница полиции запрыгнула на капот автомобиля.





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«На этом движение транспортного средства закончилось. На место был вызван экипаж ГИБДД, который составил протокол об отказе прохождения медосвидетельствования», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Материал по факту применения насилия в отношении полицейского был направлен в Следственный комитет.





«По факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела проводится уголовно-процессуальная проверка по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.



В сентябре прошлого года рабочий по объявлению прокатил на капоте машины недовольного бизнесмена.