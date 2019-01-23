Пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте машины

Полиции пришлось устроить погоню за нарушителем

Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования
Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования


Пьяный водитель «Ниссана» прокатил на капоте сотрудницу полиции в Калининском районе Новосибирска и попал под уголовное дело.


По информации пресс-службы областной полиции, инцидент произошёл накануне во вторник, 22 января, около 17:00.


«Экипаж ППС ехал по сообщению на адрес. В это время ему дорогу преградил белый Nissan Almera. Когда сотрудники подошли к машине, они увидели, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Они попросили его предъявить документы, но мужчина попытался скрыться от них на автомобиле. Было организовано преследование автомобиля», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.


По информации полиции, после погони полицейские снова подошли к автомобилю, но водитель вновь попытался скрыться от них. Тогда сотрудница полиции запрыгнула на капот автомобиля.


Видео vk.com/act54


«На этом движение транспортного средства закончилось. На место был вызван экипаж ГИБДД, который составил протокол об отказе прохождения медосвидетельствования», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Материал по факту применения насилия в отношении полицейского был направлен в Следственный комитет.


«По факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела проводится уголовно-процессуальная проверка по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.


В сентябре прошлого года рабочий по объявлению прокатил на капоте машины недовольного бизнесмена.

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