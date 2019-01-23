Дорожники купят завод для ремонта трассы под Новосибирском
Предприятие начнёт работать уже в мае этого года
Новосибирские дорожники купят новый цементобетонный завод за 50 миллионов — его будут использовать при реконструкции автодороги К-17p под Новосибирском.
Как сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь «Новосибирскавтодора» Татьяна Чечурова, завод запустят уже в мае.
«Это будет куплен новый завод. К маю его привезут и смонтируют, он начнёт работу. Его продукция будет использована при реконструкции автодороги <...> Новосибирск — Кочки — Павлодар в районе посёлка Верх-Тула», — пояснила Татьяна Чечурова.
По словам заместителя директора по строительству «Новосибирскавтодора» Андрея Рожко, дорожники планируют закончить реконструкцию трассы уже в 2020 году.
«По контракту ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, но мы планируем завершить [её раньше]. [Новый] завод будет размещён в строительном городке в непосредственной близости от объекта.
В результате мы будем контролировать весь процесс — от проверки качества поступающего материала до устройства пескоцементного основания», — цитирует пресс-служба «Новосибирскавтодора» слова Андрея Рожко.
Рожко уточнил корреспонденту НГС, что это второй подобный завод в распоряжении «Новосибирскавтодора», а также, что его производительность составит около 1000 метров кубических за смену.
Татьяна Чечурова также отметила, что сейчас на автодороге у Верх-Тулы завершается строительство путепровода и моста. «Это стратегически и экономически важный для Новосибирской области объект, обеспечивающий движение транзитного транспорта в сторону Казахстана, поэтому важно выполнить работы качественно и с опережением установленных сроков», — подчеркнула Татьяна Чечурова.
В середине октября 2018 года новосибирские дорожники купили новое оборудование за 15 миллионов рублей — благодаря ему они могут предсказывать срок службы асфальта.
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Дмитрий Здорников
Фото Сергея Ляшко