«Куча ТЦ и ноль мани»: новосибирцы описали свой город в Twitter

Новосибирцы и жители других регионов дали краткие характеристики своим городам





В «Твиттере» набрал популярность тред, в котором пользователи дают остроумные характеристики своим городам — Новосибирск ассоциируется с отсутствием работы, холодной зимой и множеством ТЦ и кофеен.





Этот тред запустила пользователь Frolova (Мария Мотузная) из Барнаула. Она описала свой город в нескольких словах и предложила читателям сделать то же самое.





В итоге к обсуждению подтянулись жители разных регионов России, в том числе и новосибирцы, которые тоже охарактеризовали свой город. По их мнению, Новосибирск — это «Чемас, Первомайка, ЮЗ, Гусинка, МЖК», «родина 2ГИС», «Сибирский Чикаго, от которого только название».





Также среди ассоциаций, которые вызывает у новосибирцев их город, — «аватарка у надписи "Я из Сибири"», «Академ или Акадэм?», «самый большой метромост в мире», «Мажорка и Плаха». Здесь «все открывают кофейни и кальянные» и надевают «толстый широкий шарф на зиму, чтобы врачи не ампутировали лицо».





Аватарка у надписи «Я из Сибири» — Cassie (@vsd_gedonism) 21 января 2019 г.





Новосибирск:

- снег сам растет

- большой театр оперы и балета

- самый большой метро мост в мире

- чиновники продают квартиры для сирот

- мер боится губернатора единороса

- отсутствие работы

- куча тц и 0 мани

- зимой холодно очень — я замечательный (@Zamechatelnyy) 21 января 2019 г.





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- все знают, что если переехал в Академ, выберешься из него "в город" ну раз в месяц от силы. — киржир (@krzhnr) 21 января 2019 г.





Судя по обсуждению, жить в Москве означает «никогда не бывать на Красной площади» и мучиться оттого, что «припарковаться негде». В столице «недоступное жильё», «плитка и бордюры в процессе замены всегда» и «много мест, куда можно пойти, но дорого».





В Санкт-Петербурге «сыро и мерзко», «даже гопники ходят в Эрмитаж», а «станции метро открываются раз в 10 лет».





В Кемерово «знаешь каждого второго», а «все твои знакомые либо переехали в Сиб, либо в Томск».





Абакан характеризуют фразами: «зимой холодно, но нет снега», «никто не помнит, как звали предыдущего мэра» и «до центра 30 минут пешком».





В Омске «одна-единственная станция метро», «у вокзала живут цыгане» и «частный сектор в центре».





А Красноярск связывают с «Бобровым логом», канаткой и модой «сходить в только что открытый "Мак"».





Ранее жители Новосибирской области подхватили в соцсетях популярный флешмоб Adelle Challenge. Эта акция захватила интернет-пользователей из разных стран после известий о том, что певица Адель уходит со сцены. В частности, жители города Оби ради этого челленджа сняли злободневный видеоролик о затоплении пешеходного перехода под федеральной трассой.