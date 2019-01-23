«Куча ТЦ и ноль мани»: новосибирцы описали свой город в Twitter

Краткая характеристика города изложена в нескольких словах — иногда получается остроумно

Новосибирцы и жители других регионов дали краткие характеристики своим городам
Новосибирцы и жители других регионов дали краткие характеристики своим городам


В «Твиттере» набрал популярность тред, в котором пользователи дают остроумные характеристики своим городам — Новосибирск ассоциируется с отсутствием работы, холодной зимой и множеством ТЦ и кофеен.


Этот тред запустила пользователь Frolova (Мария Мотузная) из Барнаула. Она описала свой город в нескольких словах и предложила читателям сделать то же самое.


В итоге к обсуждению подтянулись жители разных регионов России, в том числе и новосибирцы, которые тоже охарактеризовали свой город. По их мнению, Новосибирск — это «Чемас, Первомайка, ЮЗ, Гусинка, МЖК», «родина 2ГИС», «Сибирский Чикаго, от которого только название».


Также среди ассоциаций, которые вызывает у новосибирцев их город, — «аватарка у надписи "Я из Сибири"», «Академ или Акадэм?», «самый большой метромост в мире», «Мажорка и Плаха». Здесь «все открывают кофейни и кальянные» и надевают «толстый широкий шарф на зиму, чтобы врачи не ампутировали лицо». 





Судя по обсуждению, жить в Москве означает «никогда не бывать на Красной площади» и мучиться оттого, что «припарковаться негде». В столице «недоступное жильё», «плитка и бордюры в процессе замены всегда» и «много мест, куда можно пойти, но дорого». 


В Санкт-Петербурге «сыро и мерзко», «даже гопники ходят в Эрмитаж», а «станции метро открываются раз в 10 лет». 


В Кемерово «знаешь каждого второго», а «все твои знакомые либо переехали в Сиб, либо в Томск». 


Абакан характеризуют фразами: «зимой холодно, но нет снега», «никто не помнит, как звали предыдущего мэра» и «до центра 30 минут пешком». 


В Омске «одна-единственная станция метро», «у вокзала живут цыгане» и «частный сектор в центре». 


А Красноярск связывают с «Бобровым логом», канаткой и модой «сходить в только что открытый "Мак"».


Ранее жители Новосибирской области подхватили в соцсетях популярный флешмоб Adelle Challenge. Эта акция захватила интернет-пользователей из разных стран после известий о том, что певица Адель уходит со сцены. В частности, жители города Оби ради этого челленджа сняли злободневный видеоролик о затоплении пешеходного перехода под федеральной трассой. 

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