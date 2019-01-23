Сибиряк уехал из Германии и открыл на проспекте Карла Маркса недорогой немецкий фастфуд

На проспекте Карла Маркса открылась точка немецкого фастфуда «Currywurst — Немецкие колбаски»

Порция карривурст с картошкой фри и соусом цацики за 140 рублей и чай за 25 рублей
Порция карривурст с картошкой фри и соусом цацики за 140 рублей и чай за 25 рублей


В офисном здании на проспекте Карла Маркса, 57 в Ленинском районе Новосибирска открылась закусочная «Currywurst — Немецкие колбаски». Заведение открыл сибиряк, который прожил в Германии 20 лет.


Currywurst заняла часть помещения, которое оно делит сейчас с магазином разливного пива. В зале пока всего два стола, хотя место позволяет увеличить количество посадочных мест. На стене за стойкой висят объявления на немецком языке: «колбаски с карри из Сибири с любовью» и «говорим по-немецки». 


Заведение открыл предприниматель, который представился как Константин. По его словам, он 20 лет прожил в Германии и, вернувшись, не обнаружил в Новосибирске знакомой уличной еды.


«В Европе люди редко сами готовят. Везде полно недорогих кафе, где вкусно и обильно поесть», — говорит владелец заведения.


В закусочной пока только три блюда и один вид колбасок
В закусочной пока только три блюда и один вид колбасок


Currywurst (колбаска с карри) — самая популярная в Германии уличная еда. Блюдо представляет собой порубленную крупными кусками колбаску, залитую пряным соусом. В заведении на Маркса делают пока только один вид колбасок — из свинины с говядиной. Колбаска с соусом без добавок стоит 80 рублей, с жаренной во фритюре картошкой — 140 рублей. Большое комбо (2 колбаски, картошка, кола и два соуса) обойдется в 280 рублей. Алкоголя, в том числе пива, в заведении нет, а в магазине, который расположен в этом же помещении, его можно купить только литрами.


Специальная машинка для ускоренной нарезки колбасок (на фото в центре) заготовлена на тот случай, если клиенты пойдут один за одним
Специальная машинка для ускоренной нарезки колбасок (на фото в центре) заготовлена на тот случай, если клиенты пойдут один за одним


Сами колбаски делает для заведения мясоперерабатывающий цех по заданной рецептуре. Особенностью закусочной можно считать большие порции именно картофеля. 


«В Германии я привык, что если ты зашёл куда-то перекусить, то порции точно хватит, чтобы наесться», — говорит владелец Currywurst.


По словам Константина, в закусочную уже заходили немцы и даже оставили благодарственную запись в «Книге жалоб и предложений».


Отзыв первых немецких гостей, которые уже успели зайти в заведение
Отзыв первых немецких гостей, которые уже успели зайти в заведение


Немецкая и в целом европейская уличная еда пока довольно слабо распространена в Новосибирске. В своё время концепцию фастфуда с такой кухней пыталась развивать здесь уральская компания «Юнивер фуд» (закусочная «Das Колбас»). Но единственное заведение в ТРЦ «Аура» было закрыто, а в прошлом году и сама компания ушла с новосибирского рынка.


Интерес владельцев демократичных закусочных к колбаскам стал возвращаться только недавно. В 2017 году здесь же, в районе «Студенческой», заработала небольшая точка Grill Wurst, торгующая разными видами колбасок собственного производства преимущественно навынос. В прошлом году в центре Новосибирска на месте лапшичной открылся Street food pub FRY.

Прочтений: 3461

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено