Сибиряк уехал из Германии и открыл на проспекте Карла Маркса недорогой немецкий фастфуд

Порция карривурст с картошкой фри и соусом цацики за 140 рублей и чай за 25 рублей





В офисном здании на проспекте Карла Маркса, 57 в Ленинском районе Новосибирска открылась закусочная «Currywurst — Немецкие колбаски». Заведение открыл сибиряк, который прожил в Германии 20 лет.







Currywurst заняла часть помещения, которое оно делит сейчас с магазином разливного пива. В зале пока всего два стола, хотя место позволяет увеличить количество посадочных мест. На стене за стойкой висят объявления на немецком языке: «колбаски с карри из Сибири с любовью» и «говорим по-немецки».





Заведение открыл предприниматель, который представился как Константин. По его словам, он 20 лет прожил в Германии и, вернувшись, не обнаружил в Новосибирске знакомой уличной еды.





«В Европе люди редко сами готовят. Везде полно недорогих кафе, где вкусно и обильно поесть», — говорит владелец заведения.







В закусочной пока только три блюда и один вид колбасок





Currywurst (колбаска с карри) — самая популярная в Германии уличная еда. Блюдо представляет собой порубленную крупными кусками колбаску, залитую пряным соусом. В заведении на Маркса делают пока только один вид колбасок — из свинины с говядиной. Колбаска с соусом без добавок стоит 80 рублей, с жаренной во фритюре картошкой — 140 рублей. Большое комбо (2 колбаски, картошка, кола и два соуса) обойдется в 280 рублей. Алкоголя, в том числе пива, в заведении нет, а в магазине, который расположен в этом же помещении, его можно купить только литрами.







Специальная машинка для ускоренной нарезки колбасок (на фото в центре) заготовлена на тот случай, если клиенты пойдут один за одним





Сами колбаски делает для заведения мясоперерабатывающий цех по заданной рецептуре. Особенностью закусочной можно считать большие порции именно картофеля.





«В Германии я привык, что если ты зашёл куда-то перекусить, то порции точно хватит, чтобы наесться», — говорит владелец Currywurst.





По словам Константина, в закусочную уже заходили немцы и даже оставили благодарственную запись в «Книге жалоб и предложений».





Отзыв первых немецких гостей, которые уже успели зайти в заведение





Немецкая и в целом европейская уличная еда пока довольно слабо распространена в Новосибирске. В своё время концепцию фастфуда с такой кухней пыталась развивать здесь уральская компания «Юнивер фуд» (закусочная «Das Колбас»). Но единственное заведение в ТРЦ «Аура» было закрыто, а в прошлом году и сама компания ушла с новосибирского рынка.





Интерес владельцев демократичных закусочных к колбаскам стал возвращаться только недавно. В 2017 году здесь же, в районе «Студенческой», заработала небольшая точка Grill Wurst, торгующая разными видами колбасок собственного производства преимущественно навынос. В прошлом году в центре Новосибирска на месте лапшичной открылся Street food pub FRY.