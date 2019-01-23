Новосибирец запустил в небо гимнастку — она показала трюки на высоте 300 метров

Трюки на огромной высоте исполнила чемпионка Анжела Кулагина

Съёмки проходили во вьетнамском Муйне
Съёмки проходили во вьетнамском Муйне


Новосибирский пилот-парапланерист Александр Орлов поднял в небо над Вьетнамом действующую чемпионку мира по воздушной гимнастике Анжелу Кулагину.


На ролике длиной в 4,5 минуты запечатлён полёт на параплане, к которому прикреплены воздушные полотна. Во время полёта гимнастка выполняет трюки.


Ролик был снят на прошлой неделе во вьетнамском городе Муйне, уточнил корреспонденту НГС Александр Орлов.


«Давно мне хотелось полёт такой сделать, необычный. Хотелось на большой высоте выполнить программу и поэтому написала Александру. Мы начали общение и договорились где-то в середине января встретиться, сделать полёт», — рассказала корреспонденту НГС Анжелика Кулагина. Спортсменка родилась под Красноярском, а в последние годы живёт в Москве. Она отметила, что раньше у неё был опыт выполнения трюков на кране, но его высота была недостаточна. Поэтому она специально искала человека, который бы мог поднять её в воздух на параплане.


Александр Орлов известен своими необычными полётами на параплане. Например, в прошлом апреле он поднялся на параплане с лыжнице в бикини в Шерегеше


В этот раз парапланерист поднялся вместе с гимнасткой на высоту в 300 метров.


«Три полёта у нас было — три раза прошла свою программу. Там, когда находится наверху сложно сказать сколько времени [проходит]. Сложные у нас были погодные условия очень. Там был сильный ветер и он сносил в сторону горы. Если бы не большой профессионализм Александра, я думаю, полёт вряд ли бы у нас состоялся», — рассказала Анжела Кулагина.


Она добавила, что во время спуска пришлось маневрировать и параплан смогли спустить с помощью ещё двух человек.


«Для меня в первую очередь это было желание просто сделать — почувствовать как там, совершенно другие ощущения, ветер, движение подвески, как совместно мы сработаем. Поэтому я очень довольна и хочется вернуться», — заключила гимнастка.



Парапланом управлял новосибирский пилот Александр Орлов
Парапланом управлял новосибирский пилот Александр Орлов


Гимнастку подняли на высоту в 300 метров
Гимнастку подняли на высоту в 300 метров


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