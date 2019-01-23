Сибиряки устроили в Instagram флешмоб с танцами под песню Егора Крида

Сибирячка Екатерина (на фото слева) тщательно выбирала место для съёмки, чтобы интерьеры выглядели максимально красиво и дорого





Новосибирцы выложили в социальной сети Instagram видео, где копируют клип на песню рэпера Егора Крида «Крутой».





Новый челлендж в социальных сетях запустил сам певец. В своем профиле он написал, что лучшие видеоролики он добавит к себе в ленту, а автору самого оригинального подарит 50 000 рублей.





Автор одного из роликов сибирячка Екатерина Бонелли практически полностью повторила основные моменты клипа — роскошный дом, машина, рояль и танец, который исполняет Егор Крид вместе с композитором Игорем Крутым в оригинальной версии видео. За день ролик Бонелли набрал более 100 тысяч просмотров.





«Мы сняли клип за 3 часа, примерно столько же времени ушло на монтаж. Бюджет клипа — одежда, в которой мы снимаемся, аренда особняка и дорога. Суть танца в моем клипе заключалась в том, что я учу танцевать девушку, как Егор Крид научил танцевать всю страну. Идея пришла спонтанно, все мы видели клип, он красивый, мне захотелось повторить с такой же иронией. Мы решили подойти к съёмке профессионально, поэтому выбрали красивую и дорогую локацию для съёмки. Снимал и монтировал мой друг, который работает видеографом. Цель была не выиграть конкурс, пятьдесят тысяч для меня не большие деньги, нам захотелось снять просто ради шутки, потому что нравится песня», — рассказала Бонелли корреспонденту НГС.











Танцовщица Екатерина Москвина из Искитима тоже решила поучаствовать во флешмобе и сняла ролик вместе со своей командой.







Сибирячка Лиза Буркацкая написала в своем профиле: «Участвую в конкурсе, мне не главное победить, хочу, чтобы увидел Егор». В начале танца девушка появилась в маске Железного Человека.









Сегодня же новосибирцы попытались кратко описать свой город несколькими словами — иногда получалось остроумно.

