Рисунки новосибирского художника-граффитиста появились на носках

Новосибирская компания Stereo socks выпустила лимитированную партию носков в поддержку вымирающих снежных барсов





Новосибирская компания Stereo socks выпустила лимитированную партию носков с оригинальным дизайном, автором которого стал уличный художник-граффитист из арт-группы Taknado Миша Мак. Часть доходов от продажи носков пойдёт в WWF на поддержку снежного барса. Об акции сообщил основатель и владелец Stereo socks Сергей Дроздов.







«Носки хлопковые. <…> Партию сделали лимитированной: всего 513 пар. Часть из них раздарили в качестве промо, рассчитывались с фотографами и т.д. В итоге на продажу около 400 пар. Барсам мы отдаём 100 рублей с каждой пары. Стоимость пары — 513 рублей», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Дроздов.







Дроздов также заметил, что в дальнейшем они планируют от всех новых партий носков выделять определённую часть дохода на различные благотворительные цели. Например, часть прибыли от продажи носков с собаками пойдёт в приюты, от носков с рисунками кактусов — в экологические фонды или на посадку деревьев и т.д.







Всего производители носков планируют перечислить в российское отделение WWF около 40 тысяч рублей





Деньги на поддержку вымирающих снежных барсов — ирбисов, которых осталось в России не более 70 особей, будут перечислены в российское отделение WWF 14 февраля. Носки с дизайном автора группы Taknado можно найти в «Баре 113», батутном парке «Огонь» и граффити-маркете Cultra.







Это не первый проект новосибирских производителей одежды с художниками из арт-группы Taknado. В марте 2018 года компания «Иголкин» начала торговать свитшотами и футболками с принтами художников, работающих под псевдонимами Ivan'a Fans'a и Василий LST.