В Калининском районе загорелся грузовик c газовым баллоном в кабине — пострадал водитель
На место выехали спасатели и врачи скорой помощи
Днём в среду, 23 января, в Калининском районе Новосибирска загорелась кабина грузовика MAN — водитель получил ожоги рук и головы.
Фотографию с горящим грузовым автомобилем MAN опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, автомобиль загорелся примерно в 13:00 неподалёку от Тайгинской, 13.
«Грузовой автомобиль MAN. По радиообмену [сообщили, что] было горение кабины. Со слов водителя, внутри находился газовый баллон. Его эвакуировали, сам водитель получил ожоги рук и головы.
На месте была скорая помощь, пострадавшему оказана помощь — гелевые повязки. Пожар был потушен», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.
В середине января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус».
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/act54