В Калининском районе загорелся грузовик c газовым баллоном в кабине — пострадал водитель

На место выехали спасатели и врачи скорой помощи

Водитель получил ожоги рук и головы





Днём в среду, 23 января, в Калининском районе Новосибирска загорелась кабина грузовика MAN — водитель получил ожоги рук и головы.





Фотографию с горящим грузовым автомобилем MAN опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, автомобиль загорелся примерно в 13:00 неподалёку от Тайгинской, 13.





«Грузовой автомобиль MAN. По радиообмену [сообщили, что] было горение кабины. Со слов водителя, внутри находился газовый баллон. Его эвакуировали, сам водитель получил ожоги рук и головы.





На месте была скорая помощь, пострадавшему оказана помощь — гелевые повязки. Пожар был потушен», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.





В середине января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус».