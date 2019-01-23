В Калининском районе загорелся грузовик c газовым баллоном в кабине — пострадал водитель

На место выехали спасатели и врачи скорой помощи

Водитель получил ожоги рук и головы
Водитель получил ожоги рук и головы


Днём в среду, 23 января, в Калининском районе Новосибирска загорелась кабина грузовика MAN — водитель получил ожоги рук и головы.


Фотографию с горящим грузовым автомобилем MAN опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 


Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, автомобиль загорелся примерно в 13:00 неподалёку от Тайгинской, 13. 


«Грузовой автомобиль MAN. По радиообмену [сообщили, что] было горение кабины. Со слов водителя, внутри находился газовый баллон. Его эвакуировали, сам водитель получил ожоги рук и головы. 


На месте была скорая помощь, пострадавшему оказана помощь — гелевые повязки. Пожар был потушен», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.


В середине января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус».

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