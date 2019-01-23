Новосибирцы с раком получили вдвое больше денег на лечение — 4 миллиарда

За лечением онкобольных будут следить страховые представители — в режиме онлайн





Территориальный фонд ОМС по Новосибирской области потратит 4 миллиарда рублей на лечение жителей с диагнозом «онкология» за год — это вдвое больше, чем раньше. Такие меры нужны, чтобы улучшить диагностику и само лечение.







«Объёмы средств, направляемых на оказание помощи больным со злокачественными образованиями, вырастают практически в 2 раза — около 4 миллиардов рублей мы планируем направить на эти цели», — рассказала сегодня директор Территориального фонда ОМС Новосибирской области Елена Ягнюкова.







По её словам, в 2019 году объём химиотерапии увеличивается до 17 тысяч случаев — в прошлом году было 10 тысяч случаев. В целом медицинская помощь пациенту становится более затратной, средняя стоимость лекарственного лечения выросла более чем в 2 раза. Но, как подчеркнула руководитель фонда, разница в затратах на химиотерапию очень существенна — схема стоит от 13 тысяч до 500 тысяч рублей.







Впервые в этом году власти решили установить отдельные нормативы на оказание и финансирование помощи по профилю «онкология».







«Установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи пациентов со злокачественными новообразованиями —





в течение 5 дней после подозрения и момента установки диагноза пациент должен получить консультацию онколога»,





— заверила Елена Ягнюкова.







Далее онколог за один рабочий день должен направить пациента на биопсию, и максимум через 10 дней, если гистологическое исследование подтверждает злокачественную опухоль, новосибирец должен уже оказаться в стационаре. Она добавила, что имеет в виду именно плановую госпитализацию, а не экстренные случаи.







По словам Ягнюковой, за оказанием помощи, включая правильность диагноза и тактики лечения, будут следить страховые представители.







«Мы планируем, что сведения об оказываемой медицинской помощи будут подаваться нам в онлайн-режиме — для того, чтобы уже не постфактум налагать какие-то штрафы на медицинские организации, а подключаться, когда уже мы видим, что крайние сроки уже истекают, а пациент всё ещё у нас нигде не “высветился” с тем, чтобы консультацию получить или то или иное исследование», — заключила руководитель территориального фонда.







В конце 2018 года Новосибирская область оказалась в центре скандала, связанного с заявлением губернатора о заморозке строительства большой онкобольницы. По мнению Андрея Травникова, «этот вид медицинских услуг достаточно активно развивается как в бюджетной сфере, так и в виде внебюджетных проектов». Спустя несколько дней минздрав заявил, что на самом деле проект онкоцентра заморожен ненадолго — до тех пор, пока специалисты не составят новую концепцию больницы.

