Глыба снега с крыши пятиэтажки рухнула на «Тойоту»
Автомобиль получил серьёзные повреждения
Во вторник, 22 января, глыба снега рухнула с крыши дома на припаркованный автомобиль в Дзержинском районе Новосибирска.
Инцидент произошёл у здания
«Это было в течение дня, я здесь работаю. Машина стояла припаркованная. У машины сильные повреждения. Пока в управляющую компанию не обращалась. В полиции составили протокол, завтра ко мне приедет независимый эксперт, который оценит сумму ущерба. После этого я пойду в управляющую компанию, попробую договориться мирно, но, вероятнее всего, они на это не пойдут. Это уже не первый случай с ними. Я намерена добиться возмещения, даже через суд. Ладно машина, а вот пойдёт там мамочка с коляской или санками, что тогда?» — рассказала корреспонденту НГС хозяйка автомобиля Татьяна Углова.
Корреспондент НГС направил запрос в управляющую компанию МУП «ЖКХ», которая обслуживает дом, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на запрос в редакцию НГС не поступил.
Падение снега с балконов и крыш на автомобили в Новосибирске не редкость. Так, в декабре 2016 года НГС рассказывал о происшествии на улице Геодезической, где снежная глыба с крыши пятиэтажки рухнула на ехавший по двору «Лексус».
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео предоставлено хозяйкой машины Татьяной Угловой