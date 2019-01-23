Около площади Калинина закрылся торговый комплекс, построенный почти 20 лет назад

Старый павильон подойдёт для открытия супермаркета





Торговый комплекс «Бриз» на Дуси Ковальчук, 266А в Заельцовском районе Новосибирска прекратил свою работу — в нём может открыться очередной магазин крупной торговой сети.







Одноэтажное здание павильона было построено недалеко от площади Калинина и станции метро «Заельцовская» в начале 2000-х годов и всё это время работало как небольшой торговый центр. Самым крупным арендатором в последнее время здесь был магазин сети «Планета одежды и обуви».







Сейчас все торговые точки в павильоне демонтированы — внутри здания снесены перегородки, а в помещении лежат горы строительного мусора.





Телефон компании «Бриз», которой принадлежал объект, сегодня не отвечал. По телефонам, которые ранее указывались на здании для потенциальных арендаторов, корреспонденту НГС сообщили, что помещения тут больше не сдаются, а относительно судьбы комплекса посоветовали обратиться в компанию «Мария-Ра».





В самой «Марии-Ра» на запрос не ответили. Информации о разрешении на строительство нового объекта на этом участке в базе данных мэрии Новосибирска нет.







Павильон имеет площадь порядка 250 кв. м, что соответствует требованиям стандартного супермаркета сети. Сейчас у «Марии-Ра» в Новосибирске уже больше 200 магазинов. Ближайшая торговая точка расположена на этой же улице с другой стороны площади Калинина в 500 метрах от павильона «Бриза». Кроме неё из продовольственных магазинов здесь в непосредственной близости работают два магазина «Ярче!» и супермаркет «Мегас» в ТРЦ «Ройял Парк».