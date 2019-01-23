Сибирячка с подозрением на аппендицит погибла в больнице

Смерть пациентки в больнице обернулась уголовным делом





Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах смерти пациентки в городской больнице № 34 .







«Проводится предварительное следствие, выясняются все обстоятельства», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, не раскрывая подробности дела.





Как рассказала адвокат потерпевшей стороны, управляющий партнёр юридической компании «Стибикина и партнёры» Юлия Стибикина, 19 ноября 2018 года пациентка поступила в больницу № 34 с подозрением на острый аппендицит. Чтобы поставить женщине точный диагноз, врачи решили отправить её на лапароскопию.







«Во время проведения диагностической лапароскопии троакаром (хирургическим инструментом. — Прим. ред.) повредили брюшную аорту. Началась массивная кровопотеря. <…> Дальше спасали жизнь, очень сильно торопились, повредили подключичные вены, лёгкие повредили. <…> Дословно из заключения при экспертизе трупа <…> эти ранения образованы при проколах иглой проводника для внутривенного катетера», — сообщила Юлия Стибикина.







По словам адвоката, врачи боролись за жизнь пациентки с вечера до утра, но в 11:50 20 ноября она умерла. Без мамы остались двое несовершеннолетних детей. В заключении экспертизы (копия есть в редакции НГС) указана дата рождения погибшей: на момент смерти ей было 38 лет.







Как подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области, по факту смерти пациентки больницы следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать смерть пациентки, в частности уточнить, считают ли работники больницы себя виновными в её гибели и планируют ли каким-то образом заглаживать вред перед семьёй умершей.





Осенью 2018 года следователи возбудили уголовное дело о смерти новорожденного ребёнка в больнице Бердска. Следователям предстояло выяснить, оказал ли персонал больницы всю необходимую помощь.