Сибирячка с подозрением на аппендицит погибла в больнице

Мать двоих детей умерла во время диагностики — возбуждено уголовное дело

Смерть пациентки в больнице обернулась уголовным делом
Смерть пациентки в больнице обернулась уголовным делом


Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах смерти пациентки в городской больнице № 34.


«Проводится предварительное следствие, выясняются все обстоятельства», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, не раскрывая подробности дела.


Как рассказала адвокат потерпевшей стороны, управляющий партнёр юридической компании «Стибикина и партнёры» Юлия Стибикина, 19 ноября 2018 года пациентка поступила в больницу № 34 с подозрением на острый аппендицит. Чтобы поставить женщине точный диагноз, врачи решили отправить её на лапароскопию.


«Во время проведения диагностической лапароскопии троакаром (хирургическим инструментом. — Прим. ред.) повредили брюшную аорту. Началась массивная кровопотеря. <…> Дальше спасали жизнь, очень сильно торопились, повредили подключичные вены, лёгкие повредили. <…> Дословно из заключения при экспертизе трупа <…> эти ранения образованы при проколах иглой проводника для внутривенного катетера», — сообщила Юлия Стибикина.


По словам адвоката, врачи боролись за жизнь пациентки с вечера до утра, но в 11:50 20 ноября она умерла. Без мамы остались двое несовершеннолетних детей. В заключении экспертизы (копия есть в редакции НГС) указана дата рождения погибшей: на момент смерти ей было 38 лет.


Как подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области, по факту смерти пациентки больницы следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать смерть пациентки, в частности уточнить, считают ли работники больницы себя виновными в её гибели и планируют ли каким-то образом заглаживать вред перед семьёй умершей.


Осенью 2018 года следователи возбудили уголовное дело о смерти новорожденного ребёнка в больнице Бердска. Следователям предстояло выяснить, оказал ли персонал больницы всю необходимую помощь.

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