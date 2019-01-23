Городские власти объявили о закупке новых трамваев и троллейбусов в Белоруссии

В Белоруссии планируется покупать и коммунальные машины



Мэр Новосибирска Анатолий Локоть договорился с председателем Мингорисполкома Минска Анатолием Сиваком о поставке белорусской техники.



По информации пресс-центра мэрии, во время переговоров речь шла не только о троллейбусах и трамваях, но и о коммунальных машинах.







«Развитие транспортной инфраструктуры Новосибирска — основной вопрос, который сегодня нас интересует в сотрудничестве с белорусской стороной. У нас уже есть белорусские автобусы на линии, мы используем белорусские технологии для реконструкции наших трамваев, но перспективы сотрудничества гораздо шире — мы обсуждаем создание совместных производств в других направлениях», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.







В Минске Анатолий Локоть посетил управляющую компанию холдинга «Белкоммунмаш» и ОАО «Минский тракторный завод».







«На "Белкоммунмаше" мы оценили возможности перехода на новые виды трамваев с более современным дизайном, ознакомились с троллейбусами автономного хода <...>. На Минском тракторном заводе посмотрели линейку тракторов. Есть машины, которые интересны для нашего хозяйства: предназначенные для уборки улиц, тротуаров, внутридворовых территорий <...>. Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты и продолжать сотрудничество с партнерами из Беларуси. В ходе переговоров нам удалось наметить пути для дальнейшего развития наших отношений», — заявил Локоть.







Первый белорусский автобус протестировали в Новосибирске в 2015 году. Автобус с двигателем, работающим на газе, в тестовом режиме ездил по зимним дорогам Новосибирска. В 2018 году мэрия потратила на белорусские автобусы 400 миллионов рублей: за эти деньги удалось приобрести 50 автобусов.



Кроме автобусов Новосибирск закупает в Белоруссии трамвайные вагоны, которые реконструируют на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь». В 2017 году первый отремонтированный трамвай вышел на маршрут до микрорайона «Чистая Слобода».

