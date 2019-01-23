Грузовик вылетел с трассы под Новосибирском
В аварию попали ещё два автомобиля
Утром 23 января под Новосибирском фура слетела в кювет на трассе — в аварию попали ещё два автомобиля.
ДТП случилось недалеко от Евсино в Искитимском районе.
«Там столкновение трёх с материальным ущербом», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как рассказали очевидцы сообществу «ДПС Контроль [НСО] Новосибирская область», эвакуатор, который попал на видео, также был участником ДТП.
На прошлой неделе авария с фурой парализовала движение по федеральной трассе под Новосибирском.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Скриншоты и видео vk.com/control_chr54