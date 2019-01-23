Грузовик вылетел с трассы под Новосибирском

В аварию попали ещё два автомобиля

В аварию, по информации ГИБДД, попали три автомобиля





Утром 23 января под Новосибирском фура слетела в кювет на трассе — в аварию попали ещё два автомобиля.





ДТП случилось недалеко от Евсино в Искитимском районе.





«Там столкновение трёх с материальным ущербом», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.







Обстоятельства ДТП устанавливаются.





Как рассказали очевидцы сообществу «ДПС Контроль [НСО] Новосибирская область», эвакуатор, который попал на видео, также был участником ДТП.





Грузовик после аварии оказался в кювете









На прошлой неделе авария с фурой парализовала движение по федеральной трассе под Новосибирском.