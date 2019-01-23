Грузовик вылетел с трассы под Новосибирском

В аварию попали ещё два автомобиля

В аварию, по информации ГИБДД, попали три автомобиля
В аварию, по информации ГИБДД, попали три автомобиля


Утром 23 января под Новосибирском фура слетела в кювет на трассе — в аварию попали ещё два автомобиля.


ДТП случилось недалеко от Евсино в Искитимском районе.


«Там столкновение трёх с материальным ущербом», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Обстоятельства ДТП устанавливаются. 


Как рассказали очевидцы сообществу «ДПС Контроль [НСО] Новосибирская область», эвакуатор, который попал на видео, также был участником ДТП.


Грузовик после аварии оказался в кювете
Грузовик после аварии оказался в кювете



На прошлой неделе авария с фурой парализовала движение по федеральной трассе под Новосибирском.

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