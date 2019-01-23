Военные объявили о создании в Новосибирской области нового батальона

Батальон будет заниматься радиоэлектронной борьбой

Новое подразделение войдёт в состав 41-й армии
Новое подразделение войдёт в состав 41-й армии


В Новосибирской области сформируют отдельный батальон радиоэлектронной борьбы — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


По информации ЦВО, новое военное соединение войдёт в состав 41-й армии.


«До конца года в Новосибирской области будет сформирован отдельный батальон радиоэлектронной борьбы. Он будет оснащен современными образцами вооружения и военной техники, таких как комплекс с БЛА (беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.)  "Леер-3"», — цитирует пресс-служба военного округа командующего 41-й армией генерал-майора Якова Резанцева.


Батальон радиоэлектронной борьбы будет выполнять задачи по дезорганизации систем управления войсками и оружием противника.


«Это существенно увеличит возможности общевойскового объединения ЦВО при выполнении поставленных задач», — добавили в пресс-службе ЦВО.


Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.


На прошлой неделе расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения под Новосибирском — они перехватили и уничтожили атаку беспилотников условного противника.

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