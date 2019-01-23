Шесть десятков домов в Новосибирске остались без отопления из-за ремонта теплотрасс
Еще в 36 зданиях коммунальщики отключили горячую воду
В среду, 23 января, коммунальщики отключат от отопления 61 дом, а ещё 36 зданий — от горячей воды. Отключения связаны с ремонтом теплотрасс.
По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», под отключения попали дома в Центральном, Ленинском, Дзержинском и Калининском районах Новосибирска.
«Будет производиться замена поврежденных участков трубопроводов в нескольких местах. Основная часть ремонтных работ завершится к 16:00. Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее. График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.
Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения.
На днях от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/sibgenco
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