Шесть десятков домов в Новосибирске остались без отопления из-за ремонта теплотрасс

Еще в 36 зданиях коммунальщики отключили горячую воду

Вернуть горячую воду и отопление в дома новосибирцев обещают к 16:00
Вернуть горячую воду и отопление в дома новосибирцев обещают к 16:00


В среду, 23 января, коммунальщики отключат от отопления 61 дом, а ещё 36 зданий — от горячей воды. Отключения связаны с ремонтом теплотрасс.


По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», под отключения попали дома в Центральном, Ленинском, Дзержинском и Калининском районах Новосибирска.


«Будет производиться замена поврежденных участков трубопроводов в нескольких местах. Основная часть ремонтных работ завершится к 16:00. Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее. График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.


Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения.


Карта отключений в домах новосибирцев


На днях от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды

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