Загруженный перекрёсток недалеко от площади Труда останется на 5 часов без светофора

Здесь будут менять оборудование

Светофор отключат до 15 часов
Светофор отключат до 15 часов


Сегодня, 23 января, в Ленинском районе Новосибирска на одном из перекрёстков улицы Троллейной на 5 часов отключат светофоры.


«Троллейная — Широкая: с 10:00 до 15:00 будет отключение», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении.


На светофорах будут планово менять оборудование.


На прошлой неделе в Дзержинском районе Новосибирска светофоры отключились на кольце возле станции метро «Берёзовая роща».

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