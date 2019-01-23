Загруженный перекрёсток недалеко от площади Труда останется на 5 часов без светофора
Здесь будут менять оборудование
Сегодня, 23 января, в Ленинском районе Новосибирска на одном из перекрёстков улицы Троллейной на 5 часов отключат светофоры.
«Троллейная — Широкая: с 10:00 до 15:00 будет отключение», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении.
На светофорах будут планово менять оборудование.
На прошлой неделе в Дзержинском районе Новосибирска светофоры отключились на кольце возле станции метро «Берёзовая роща».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова