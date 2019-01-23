Новосибирцы скупили за год больше 400 тысяч смартфонов

За последний месяц 2018 года они потратили на смартфоны 900 миллионов

Общее число проданных смартфонов подорожало за год на 13%
Общее число проданных смартфонов подорожало за год на 13%


За 2018 год жители Новосибирска потратили на покупки смартфонов больше 7 миллиардов рублей.


К таким выводам пришли специалисты объединенной компании Связной | Евросеть — они проанализировали рынок в Сибири и в частности в Новосибирске.


«Жители Новосибирска, в свою очередь, в течение 2018 года купили 449 тыс. смартфонов на сумму 7,3 млрд рублей. Объем рынка в штуках в столице Сибири снизился на 2%, в деньгах — вырос на 13%», — сообщили в пресс-службе компании.


Только за последний месяц 2018 года новосибирцы купили 54 тысячи смартфонов — по итогам 11 месяцев их количество составляло 395 тысяч (6,4 миллиарда рублей).


В целом по Сибири жители купили 3,7 млн смартфонов на сумму 52 млрд рублей. Рынок показал рост год к году в штуках на 2%, а в деньгах — на 19%.


«В 2018 году смартфоны китайских брендов совершили настоящий прорыв на российском и мировом рынке. Они имеют привлекательнное соотношение цена/качество и широкую представленность во всех ценовых сегментах, что и стало драйвером роста продаж. Другой ключевой тренд — рост влияния технологий на покупательские предпочтения. Гаджетов, использующих инновационные возможности искусственного интеллекта, стало гораздо больше. И есть все основания прогнозировать развитие этой тенденции в дальнейшем», — отмечает директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» объединенной компании Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.


Чаще всего в 2018 году сибирские покупатели отдавали предпочтение смартфонам Huawei/Honor — их доля в штуках по итогам года составила 29%, гаджеты Samsung составили 23% от общего количества, еще 10% покупок смартфонов в Сибири пришлось на Apple iPhone. 


В пятерку лидеров в штуках по итогам 2018 года также попали китайские бренды Xiaomi и BQ-Mobile с долями 5% и 4% соответственно. В переводе на рубли наибольший вес имели Apple и Huawei/Honor — на каждый из этих брендов пришлось по 27,3% от совокупного объема продаж в деньгах, доля Samsung по итогам 2018 года составила 26,5%, четвертым с долей 4% стал Xiaomi, на пятом месте — Nokia, занявшая 2% сибирского рынка смартфонов в деньгах.


Среди моделей, которые недавно появились на рынке, НГС рассказывал про фирменный телефон «Яндекса» и про серию новых «айфонов», на которые в сентябре объявляли предзаказ.

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