В Толмачёво задержали вылет рейса в Пхукет из-за отсутствия самолёта

Вылет задержан почти на 16 часов

Самолёт должен был вылететь в 00:50, но его вылет перенесли на 17:00
Самолёт должен был вылететь в 00:50, но его вылет перенесли на 17:00


Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Пхукет, задержали почти на 16 часов.


Информацию о задержке рейса N4 2481 Новосибирск — Пхукет в редакцию НГС сообщил пассажир задержанного самолёта Павел. Самолёт должен был вылетать 23 января в 0:50, но Павлу около 18:00 часов позвонил представитель турагентства и предупредил о том, что время вылета изменилось.


«Мы как раз вещи упаковывали, и тут звоночек! Позвонил туроператор, сказал перезвонить в Толмачёво после восьми утра, вылет вроде бы в 14:00 [23 января]. А на сайте аэропорта стоит перенос вылета с 00:50 на 17:00, а регистрация в 13:00. С чем это связано — непонятно. У нас один день отдыха выпадает из-за переноса вылета самолёта», — рассказал пассажир задержанного рейса Павел.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС сообщили, что задержка случилась из-за позднего прибытия самолёта. 


«Вылет рейса задержан по причине позднего прибытия самолёта. Планируемое время вылета — 17:00», — объяснила пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина. 


По данным онлайн-табло Толмачёво, посадка на рейс Новосибирск — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines будет произведена 23 января в 16:20. 


Два дня назад в Новосибирске на два часа задержался рейс в Москву авиакомпании «Победа» — причиной задержки стало столкновение с самолётом спецмашины.


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