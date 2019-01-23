В Новосибирской области откроют центр олимпийской подготовки по различным видам спорта

Сергей Ахапов сообщил о создании центра олимпийской подготовки 22 января





Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов на заседании коллегии министерства заявил, что в этом году в Новосибирской области будет создан центр олимпийской подготовки по различным видам спорта. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.





«До конца 2019 года мы создадим центр олимпийской подготовки, где будут развиваться несколько видов спорта», — цитирует слова Сергея Ахапова ТАСС.





Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин объяснил, что новый центр будет вести подготовку лучших спортсменов области.





По словам Савонина, сейчас в Новосибирской области есть Школа высшего спортивного мастерства, но подготовкой спортсменов высшего уровня должны заниматься специальные учреждения, для этого и будет создан центр олимпийской подготовки. По предварительным данным, он будет рассчитан на 200 человек.





Когда откроется центр и какие спортивные дисциплины в нём будут — пока неизвестно. Эти вопросы сейчас прорабатываются.







Недавно в Новосибирске достроили здание Центра подготовки по спортивной гимнастике — его назвали в честь чемпиона Евгения Подгорного.



