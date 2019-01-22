Новосибирский школьник-хакер пойдёт под суд за исправление оценок в классном журнале
Дело должно быть передано в суд уже на следующей неделе
Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Жоглика, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале.
Как сообщил корреспонденту НГС адвокат Владимира Жоглика Александр Балян, копию обвинительного заключения его подзащитному выдали 22 января.
«Прокуратура подписала, должна направить в суд. По всем законам оно должно там появиться на следующей неделе.
Будет назначено предварительное судебное заседание по нашему ходатайству, в котором будут решаться вопросы исключения доказательств <…> возврат дела прокурору, как это уже было ранее», — рассказал о дальнейшей стратегии защиты Балян.
В начале ноября 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса новосибирской гимназии — его обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников.
Адвокат Жоглика уточнил, что они вместе со своим подзащитным рассчитывают подготовиться к предстоящему предварительному заседанию. «Мы планируем подготовиться и просто уничтожить обвинение. Может быть одно из двух: либо прокурор возвратит дело следователю с указанием исправить недостатки, либо дело погибнет в прокуратуре», — сообщил Александр Балян.
Балян уточнил, что в настоящее время Владимир Жоглик находится в Новосибирске под подпиской о невыезде.
В ноябре Генпрокуратура обратилась в прокуратуру Новосибирской области с требованием принять меры для прекращения уголовного дела в отношении Владимира Жоглика из-за отсутствия состава преступления.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова