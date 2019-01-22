Новосибирский школьник-хакер пойдёт под суд за исправление оценок в классном журнале

Дело должно быть передано в суд уже на следующей неделе

Бывшему школьнику не помогло даже вмешательство Генпрокуратуры





Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Жоглика, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале.







Как сообщил корреспонденту НГС адвокат Владимира Жоглика Александр Балян, копию обвинительного заключения его подзащитному выдали 22 января.







«Прокуратура подписала, должна направить в суд. По всем законам оно должно там появиться на следующей неделе.







Будет назначено предварительное судебное заседание по нашему ходатайству, в котором будут решаться вопросы исключения доказательств <…> возврат дела прокурору, как это уже было ранее», — рассказал о дальнейшей стратегии защиты Балян.







В начале ноября 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса новосибирской гимназии — его обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников.







Адвокат Жоглика уточнил, что они вместе со своим подзащитным рассчитывают подготовиться к предстоящему предварительному заседанию. «Мы планируем подготовиться и просто уничтожить обвинение. Может быть одно из двух: либо прокурор возвратит дело следователю с указанием исправить недостатки, либо дело погибнет в прокуратуре», — сообщил Александр Балян.







Балян уточнил, что в настоящее время Владимир Жоглик находится в Новосибирске под подпиской о невыезде.







В ноябре Генпрокуратура обратилась в прокуратуру Новосибирской области с требованием принять меры для прекращения уголовного дела в отношении Владимира Жоглика из-за отсутствия состава преступления.

