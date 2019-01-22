Новосибирский школьник-хакер пойдёт под суд за исправление оценок в классном журнале

Дело должно быть передано в суд уже на следующей неделе

Бывшему школьнику не помогло даже вмешательство Генпрокуратуры
Бывшему школьнику не помогло даже вмешательство Генпрокуратуры


Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Жоглика, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале.


Как сообщил корреспонденту НГС адвокат Владимира Жоглика Александр Балян, копию обвинительного заключения его подзащитному выдали 22 января.


«Прокуратура подписала, должна направить в суд. По всем законам оно должно там появиться на следующей неделе.


Будет назначено предварительное судебное заседание по нашему ходатайству, в котором будут решаться вопросы исключения доказательств <…> возврат дела прокурору, как это уже было ранее», — рассказал о дальнейшей стратегии защиты Балян.


В начале ноября 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса новосибирской гимназии — его обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников. 


Адвокат Жоглика уточнил, что они вместе со своим подзащитным рассчитывают подготовиться к предстоящему предварительному заседанию. «Мы планируем подготовиться и просто уничтожить обвинение. Может быть одно из двух: либо прокурор возвратит дело следователю с указанием исправить недостатки, либо дело погибнет в прокуратуре», — сообщил Александр Балян.


Балян уточнил, что в настоящее время Владимир Жоглик находится в Новосибирске под подпиской о невыезде.


В ноябре Генпрокуратура обратилась в прокуратуру Новосибирской области с требованием принять меры для прекращения уголовного дела в отношении Владимира Жоглика из-за отсутствия состава преступления. 

Прочтений: 1254

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено