В США назвали претендентов на «Оскар»: среди них Леди Гага и «Фредди Меркьюри»

Двойник Фредди и эпатажная певица могут стать лучшими актёрами Голливуда

«Богемская рапсодия» может стать лучшим фильмом на «Оскаре», а исполнитель роли Фредди — лучшим актёром
«Богемская рапсодия» может стать лучшим фильмом на «Оскаре», а исполнитель роли Фредди — лучшим актёром


В Лос-Анджелесе сегодня объявили имена номинантов на статуэтку «Оскар». Церемония вручения пройдет 24 февраля в Голливуде, в кинотеатре Dolby. На звание лучшего фильма претендуют восемь кинолент, среди них «Богемская рапсодия» Брайана Сингера. Конкуренцию ей составят мелодрама «Звезда родилась», «Зеленая книга», «Рома», «Черная пантера», «Фаворитка» об английской королеве Анне, «Власть» о роли денег в современном мире и «Черный клановец» — о бандитах и полицейских.


Видео: iVideos / YouTube.com


Авторы «Ромы» и «Черного клановца» Альфонсо Куарон и Спайк Ли также попали в номинацию «Лучший режиссер», где конкуренцию им составит Павел Павликовский, создатель драмы «Холодная война» о любви певицы и музыканта на фоне конфликта Запада и социалистических стран.


Видео: Central Partnership / YouTube.com


Интрига сохраняется в номинации «Лучшая актриса»: здесь статуэтку может получить эпатажная певица Леди Гага, сыгравшая роль в мелодраматическом мюзикле «Звезда родилась». Её напарник Брэдли Купер номинирован на лучшего актёра. Гаге наступают на пятки Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме «Жена», Ялица Апарисио («Рома»), Оливия Колман («Фаворитка») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»). У Купера же в соперниках кинодвойник Фредди Меркьюри — Рами Малек, Кристиан Бэйл («Власть»), Уиллем Дефо («Ван Гог на пороге вечности») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).


Видео: HD Трейлеры / YouTube.com


«Мстители: Война бесконечности» может заполучить «Оскар» за визуальные эффекты, если статуэтка не достанется «Кристоферу Робину», «Хану Соло: Звездные войны» или «Первому игроку приготовиться». А лучшие саундтреки выберут среди фильмов «Баллада Бастера Скраггса», «Чёрная пантера», «Мэри Поппинс возвращается», «Звезда родилась» и «РБГ».




В новогодние каникулы мы составили подборку лучших фильмов 2018 года, которые было бы неплохо пересмотреть дома. Если вы не успели или упустили — всегда есть шанс закрыть этот кинопробел.

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