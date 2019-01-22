В долговой яме: новосибирцам стали чаще выдавать кредитные карты

Только за последний месяц жители региона набрали в банках больше 28 тысяч кредиток

За год темпы выдачи кредитных карт в Новосибирской области выросли на 14,5%





Жители Новосибирской области стали активнее брать кредитные карты в банках.







К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сравнившие выдачу кредитных карт в декабре 2017 и 2018 годов.







Как показало исследование, всего за последний месяц 2018 года новосибирцы получили 28 098 новых кредитных карт. Это на 14,5% больше, чем в декабре предыдущего года, когда банки выдали жителям Новосибирской области 24 550 новых кредиток.







К концу прошлого года по количеству выданных кредиток Новосибирская область занимала 11-е место в России. Лидером оказалась Москва: за последний месяц 2018 года жители столицы взяли в банках 69 783 кредитных карты.







В целом по России темпы выдачи кредиток, как и в Новосибирской области, выросли на 14,5% по сравнению с декабрём 2017 года.







«Динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и так далее), а также простоте и удобству их использования», — объяснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.





Ранее сотни сибиряков пожаловались на навязывание лишних услуг при оформлении кредитов в банках.

