В долговой яме: новосибирцам стали чаще выдавать кредитные карты

Только за последний месяц жители региона набрали в банках больше 28 тысяч кредиток

За год темпы выдачи кредитных карт в Новосибирской области выросли на 14,5%
За год темпы выдачи кредитных карт в Новосибирской области выросли на 14,5%


Жители Новосибирской области стали активнее брать кредитные карты в банках.


К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сравнившие выдачу кредитных карт в декабре 2017 и 2018 годов.


Как показало исследование, всего за последний месяц 2018 года новосибирцы получили 28 098 новых кредитных карт. Это на 14,5% больше, чем в декабре предыдущего года, когда банки выдали жителям Новосибирской области 24 550 новых кредиток.


К концу прошлого года по количеству выданных кредиток Новосибирская область занимала 11-е место в России. Лидером оказалась Москва: за последний месяц 2018 года жители столицы взяли в банках 69 783 кредитных карты.


В целом по России темпы выдачи кредиток, как и в Новосибирской области, выросли на 14,5% по сравнению с декабрём 2017 года.


«Динамика роста в данном сегменте объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. В том числе благодаря привлекательным условиям по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и так далее), а также простоте и удобству их использования», — объяснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 


Ранее сотни сибиряков пожаловались на навязывание лишних услуг при оформлении кредитов в банках. 

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