Сибиряк проиграл 700 тысяч в лотерее и начал охотиться на продавцов билетов

Он отнял у одной из продавщиц больше полутора тысяч билетов — там были и выигрышные

Гостя из Алтайского края обвиняют в том, что он нападал на продавцов лотерейных билетов со спины и отбирал у них сумки





В Новосибирске начинается суд над 44-летним сибиряком, который нападал на продавщиц лотерейных киосков и вырывал у них сумки.







Когда его допрашивали в качестве подозреваемого, он пояснил, что ему нужны были деньги.







«Он проиграл около 700 тысяч рублей при покупке лотерейных билетов. Он подумал, что игра с лотерейными билетами — это обман, и его это очень сильно задело, поэтому он решил забирать имущество у людей, продающих лотерейные билеты. Он выслеживал женщин, продающих лотерейные билеты, узнавал, где они живут, после чего планировал преступления», — привели показания сибиряка в прокуратуре Калининского района Новосибирска.







В прокуратуре пояснили, что в 2018 году безработный обвиняемый напал на трёх женщин, работающих в киосках по продаже лотерейных билетов в разных районах Новосибирска.







Первую жертву он подкараулил утром 19 января недалеко от её дома на улице Новая Заря. По версии обвинения, сибиряк подошёл к женщине со спины и ударил её по голове зажигалкой с металлическим основанием. Продавец потеряла равновесие и упала на колени, но сумку при этом не выпустила. Тогда налётчик ударил жертву по голове зажигалкой ещё несколько раз, женщина рухнула на снег лицом вниз. После этого обвиняемый вырвал у неё сумку, сообщили в прокуратуре Калининского района.







По данным ведомства, в сумке продавца были мобильный телефон, ключи, транспортная карта, 1899 лотерейных билетов и 19 572 рубля, принадлежащих работодателю.







Позже, во время расследования уголовного дела, обвиняемый пояснял, что лотерейные билеты из сумки он проверил — часть из них оказались выигрышными. Выигрыши были небольшими — по 100–200 рублей. Чтобы обменять билеты на деньги, обвиняемый обращался в разные лотерейные киоски города, привели его показания в прокуратуре Калининского района.







Также из этих показаний следует, что весь ущерб пострадавшей продавщице лотерейных билетов за обвиняемого возместил его брат.







По данным прокуратуры, в двух других случаях при нападении на продавцов лотерейных билетов сибиряк использовал не зажигалку, а резиновый молоток. Второй жертвой стала продавец, живущая в 3-м переулке Серафимовича. Налётчик напал на женщину со спины утром 6 июля недалеко от её дома. После нескольких ударов по голове молотком жертва упала. Налётчик попытался вырвать у женщины сумку, но потом отпустил её, так как, по версии обвинения, испугался свидетелей.







Ещё на одно похожее преступление сибиряк решился утром 29 сентября: жертву он подкараулил на улице Толбухина, рассказали в прокуратуре Калининского района.







По её информации, обвиняемый, как и в предыдущем случае, ударил продавщицу лотерейных билетов по голове молотком. Жертва упала на асфальт. Потом обвиняемый схватил её сумку, в которой были мобильный телефон, ключи и кошелёк с 1000 рублей.







В прокуратуре уточнили, что все жертвы налётчика получили травмы головы, которые оцениваются как лёгкий вред здоровью.







Теперь сибиряку предстоит ответить перед законом. Прокурор Калининского района Алексей Чуньков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно уже поступило в суд, сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.







Как следует из карточки дела на сайте Калининского районного суда, мужчину обвиняют в трёх эпизодах разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Дата судебного заседания ещё не назначена.







Екатерина Махова уточнила, что обвиняемому 44 года. Он зарегистрирован в Алтайском крае, но на момент совершения преступлений жил в Новосибирске.







«Им заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, поскольку он вину признаёт в полном объёме по предъявленному обвинению, написал явку с повинной в стадии следствия», — рассказала старший помощник прокурора.





Ранее аналитики выяснили, что в 2018 году в Новосибирской области вырос уровень преступности. Более активными стали мошенники и грабители, но при этом сократилось число убийств и угонов транспорта.

