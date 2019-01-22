Цена дешёвого джипа Skoda Kodiaq российской сборки перевалила за 1,4 миллиона

Базовая стоимость кроссовера достигла 1 413 000 рублей





Чешская Skoda подняла цены на кроссовер Kodiaq, который с прошлого года выпускается на отечественном заводе и изначально получил привлекательную стартовую стоимость в 1 339 000 рублей. Затем цена корректировалась, и сейчас базовая стоимость перевалила за 1,4 миллиона рублей.





«Помимо НДС и просто так цена выросла. Базовая цена теперь у "Кодиака" начинается от 1 413 000 рублей», — уточнили в отделе продаж компании «Альт-Парк», официального дилера Skoda в Новосибирске.





За эти деньги предлагается переднеприводной кроссовер с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. на механике. С роботизированной коробкой в хорошей комплектации с 2-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и полным приводом автомобиль стоит уже 2 235 000 рублей.





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