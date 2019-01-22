Пропавшего после школы мальчика нашли на ОбьГЭСе
О благополучном завершении поисков сообщили волонтёры
В Новосибирске завершились поиски мальчика, который на прошлой неделе ушёл из школы на Затулинке и исчез.
О благополучном завершении поисков несколько минут назад сообщили волонтёры «ДоброСпас-Новосибирск», которым и удалось найти пропавшего школьника.
«ОбьГЭС, район улицы Печатников», — сообщила руководитель «ДоброСпаса» Мария Парватова корреспонденту НГС в ответ на вопрос, где именно отыскали мальчика.
О том, где школьник был всё это время, волонтёрам пока неизвестно.
Ранее в «ДоброСпасе» рассказывали о том, что мальчик пропал в минувший четверг – 17 января он самовольно ушёл из школы на Затулинском жилмассиве.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова