Пропавшего после школы мальчика нашли на ОбьГЭСе

Мальчик нашёлся спустя несколько дней после пропажи





В Новосибирске завершились поиски мальчика, который на прошлой неделе ушёл из школы на Затулинке и исчез.







О благополучном завершении поисков несколько минут назад сообщили волонтёры «ДоброСпас-Новосибирск», которым и удалось найти пропавшего школьника.







«ОбьГЭС, район улицы Печатников», — сообщила руководитель «ДоброСпаса» Мария Парватова корреспонденту НГС в ответ на вопрос, где именно отыскали мальчика.







О том, где школьник был всё это время, волонтёрам пока неизвестно.





Ранее в «ДоброСпасе» рассказывали о том, что мальчик пропал в минувший четверг – 17 января он самовольно ушёл из школы на Затулинском жилмассиве.

