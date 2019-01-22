Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать
Судно развернулось на границе Свердловской области и ХМАО
Один из пассажиров рейса Сургут — Москва во время полёта потребовал развернуть самолет на Афганистан. По данным сервиса Flight Radar, на границе ХМАО и Свердловской области судно развернулось и направилось в сторону Ханты-Мансийска.
Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.
Национальный антитеррористический комитет также опровергает информацию о задержании мужчины.
Спецслужбы буквально окружили аэропорт. Вот небольшое видео:
Противоречивые сведения от родственников пассажиров: они говорят, что нарушителя еще не задержали.
— Моя супруга в этом самолёте, никого не задержали, — пишет в соцсетях Рушан Богданов.
Пассажиры захваченного самолета находятся на своих местах, пишет «Мэш».
По данным источника «РИА Новости», задержанный пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения.
К аэропорту приехала машина с надписью «Аварийная газовая служба».
Недалеко от аэропорта собралась толпа людей. Кстати, здесь полиция развернула пассажирский автобус, который по расписанию прибыл в аэропорт.
Наш корреспондент с места событий передает, что атмосфера крайне напряженная, к аэропорту приехала Росгвардия, скорая помощь, центр медицины катастроф.
На территорию аэропорта не пускают автомобили. Оцепление установлено метрах в 50 от нее.
Сохраняется ли какая-то опасность, полиция отказывается комментировать.
Аэропорт в Ханты-Мансийске оцеплен, рассказывают местные журналисты. Они также подтвердили, что задержанного зовут Павел.
Пассажир задержан, сообщает «Интерфакс». Оружия при нем не обнаружено.
Видео посадки самолета:
В полиции на транспорте по УрФО подтвердили, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:18 мск.
Мужчина может быть психически нездоров, цитирует свой источник «Интерфакс»:
— Мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.
По информации Рен-ТВ, на борту — 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также 7 членов экипажа.
Вот фото предполагаемого захватчика:
Немного информации о самолете. Борт «Аэрофлота» Boeing 737–8LJ, серийный номер 41197, имени Александра Солженицына. Возраст самолета — 5 лет, первый полет — 21.11.2013.
Борт садится в Ханты-Мансийске, по данным «Мэш», незапланированная посадка совершена из-за кода «потеря радиосвязи».
По данным телеграм-канала «Мэш», предполагаемому захватчику 41 год, его зовут Павел. Он сидел на месте 14А.
Источник ТАСС сообщил, что на борту самолета произошло хулиганство.
— Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства, — рассказал собеседник.
На скриншоте видно, как самолет изменил траекторию, пролетев над городом Нягань.
Судя по цвету траектории полета, самолет начал терять высоту.
По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, самолет СУ-1515 вылетел в 15:00 по местному времени.
«У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», — цитирует «Интерфакс» представителей аэропорта.
Фото: Алексей Максис