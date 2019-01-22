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Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать

Судно развернулось на границе Свердловской области и ХМАО

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Один из пассажиров рейса Сургут — Москва во время полёта потребовал развернуть самолет на Афганистан. По данным сервиса Flight Radar, на границе ХМАО и Свердловской области судно развернулось и направилось в сторону Ханты-Мансийска.


Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.



Национальный антитеррористический комитет также опровергает информацию о задержании мужчины.



Спецслужбы буквально окружили аэропорт. Вот небольшое видео: 




Противоречивые сведения от родственников пассажиров: они говорят, что нарушителя еще не задержали.


— Моя супруга в этом самолёте, никого не задержали, — пишет в соцсетях Рушан Богданов.



Пассажиры захваченного самолета находятся на своих местах, пишет «Мэш».


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



По данным источника «РИА Новости», задержанный пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. 



К аэропорту приехала машина с надписью «Аварийная газовая служба».


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



Недалеко от аэропорта собралась толпа людей. Кстати, здесь полиция развернула пассажирский автобус, который по расписанию прибыл в аэропорт.


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



Наш корреспондент с места событий передает, что атмосфера крайне напряженная, к аэропорту приехала Росгвардия, скорая помощь, центр медицины катастроф.


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



На территорию аэропорта не пускают автомобили. Оцепление установлено метрах в 50 от нее. 


Сохраняется ли какая-то опасность, полиция отказывается комментировать.  


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



Аэропорт в Ханты-Мансийске оцеплен, рассказывают местные журналисты. Они также подтвердили, что задержанного зовут Павел. 




Пассажир задержан, сообщает «Интерфакс». Оружия при нем не обнаружено.



Видео посадки самолета:


Видео: Телеканал 360 / Youtube.com



В полиции на транспорте по УрФО подтвердили, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:18 мск.



Мужчина может быть психически нездоров, цитирует свой источник «Интерфакс»:


— Мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.



По информации Рен-ТВ, на борту — 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также 7 членов экипажа.




Вот фото предполагаемого захватчика:


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



Немного информации о самолете. Борт «Аэрофлота» Boeing 737–8LJ, серийный номер 41197, имени Александра Солженицына. Возраст самолета — 5 лет, первый полет — 21.11.2013.



Борт садится в Ханты-Мансийске, по данным «Мэш», незапланированная посадка совершена из-за кода «потеря радиосвязи». 


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



По данным телеграм-канала «Мэш», предполагаемому захватчику 41 год, его зовут Павел. Он сидел на месте 14А.




Источник ТАСС сообщил, что на борту самолета произошло хулиганство. 


— Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства, — рассказал собеседник.



На скриншоте видно, как самолет изменил траекторию, пролетев над городом Нягань.


Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



Судя по цвету траектории полета, самолет начал терять высоту.



Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать



По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, самолет СУ-1515 вылетел в 15:00 по местному времени. 


«У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», — цитирует «Интерфакс» представителей аэропорта.



Это тот самый борт «Аэрофлота» Boeing 737–8LJ имени Александра Солженицына
Это тот самый борт «Аэрофлота» Boeing 737–8LJ имени Александра Солженицына




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