Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался его угнать

Судно развернулось на границе Свердловской области и ХМАО

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Один из пассажиров рейса Сургут — Москва во время полёта потребовал развернуть самолет на Афганистан. По данным сервиса Flight Radar, на границе ХМАО и Свердловской области судно развернулось и направилось в сторону Ханты-Мансийска.







Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.





19:18





Национальный антитеррористический комитет также опровергает информацию о задержании мужчины.





19:14





Спецслужбы буквально окружили аэропорт. Вот небольшое видео:





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19:07





Противоречивые сведения от родственников пассажиров: они говорят, что нарушителя еще не задержали.





— Моя супруга в этом самолёте, никого не задержали, — пишет в соцсетях Рушан Богданов.





19:01





Пассажиры захваченного самолета находятся на своих местах, пишет «Мэш».









18:57





По данным источника «РИА Новости», задержанный пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения.





18:56





К аэропорту приехала машина с надписью «Аварийная газовая служба».











18:53





Недалеко от аэропорта собралась толпа людей. Кстати, здесь полиция развернула пассажирский автобус, который по расписанию прибыл в аэропорт.









18:50





Наш корреспондент с места событий передает, что атмосфера крайне напряженная, к аэропорту приехала Росгвардия, скорая помощь, центр медицины катастроф.















18:46





На территорию аэропорта не пускают автомобили. Оцепление установлено метрах в 50 от нее.





Сохраняется ли какая-то опасность, полиция отказывается комментировать.













18:41





Аэропорт в Ханты-Мансийске оцеплен, рассказывают местные журналисты. Они также подтвердили, что задержанного зовут Павел.









18:39





Пассажир задержан, сообщает «Интерфакс». Оружия при нем не обнаружено.





18:35





Видео посадки самолета:









18:33





В полиции на транспорте по УрФО подтвердили, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска в 14:18 мск.





18:26





Мужчина может быть психически нездоров, цитирует свой источник «Интерфакс»:





— Мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.







18:25





По информации Рен-ТВ, на борту — 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также 7 членов экипажа.









18:24





Вот фото предполагаемого захватчика:











18:19





Немного информации о самолете. Борт «Аэрофлота» Boeing 737–8LJ, серийный номер 41197, имени Александра Солженицына. Возраст самолета — 5 лет, первый полет — 21.11.2013.







18:17





Борт садится в Ханты-Мансийске, по данным «Мэш», незапланированная посадка совершена из-за кода «потеря радиосвязи».











18:16





По данным телеграм-канала «Мэш», предполагаемому захватчику 41 год, его зовут Павел. Он сидел на месте 14А.











18:14





Источник ТАСС сообщил, что на борту самолета произошло хулиганство.







— Рейс SU1515 следовал из Сургута в Москву, но сейчас возвращается назад. На борту произошел факт хулиганства, — рассказал собеседник.





18:13





На скриншоте видно, как самолет изменил траекторию, пролетев над городом Нягань.









18:10





Судя по цвету траектории полета, самолет начал терять высоту.













18:08





По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, самолет СУ-1515 вылетел в 15:00 по местному времени.







«У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», — цитирует «Интерфакс» представителей аэропорта.









Это тот самый борт «Аэрофлота» Boeing 737–8LJ имени Александра Солженицына













