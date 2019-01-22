Осторожно, газ: после трагедии в Магнитогорске газовое оборудование проверят в домах Новосибирска
Областные чиновники объявили о внеплановых проверках по поручению Виталия Мутко
Государственная жилищная инспекция Новосибирской области проведёт внеплановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах после взрывов газа в жилом доме в Магнитогорске и Шахтах.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС.
«ГЖИ Новосибирской области в период с января по март 2019 года организуется проведение внеплановых проверок на предмет безопасности использования и содержания внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, а также организации технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», — пояснили корреспонденту НГС в правительстве.
В областном правительстве добавили, что проверки будут проводиться по поручению зампреда правительства России Виталия Мутко.
За последний месяц сразу в двух городах России взрывы бытового газа привели к разрушению жилых домов и гибели людей. Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажки, а 14 января в городе Шахты Ростовской области взрывная волна снесла два верхних этажа девятиэтажки.
Крупные взрывы, связанные с газовым оборудованием, происходили и в Новосибирске. 11 мая 2011 года в доме на проспекте Карла Маркса взорвался подъезд. После инцидентов в Магнитогорске и Шахтах корреспонденты НГС поговорили с жильцами этого дома, которые остались жить на прежнем месте.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной