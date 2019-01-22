Потрошители банкоматов: кто и как грабил банки в Новосибирске за последние 5 лет

22 января 2019 года взрыв прогремел в отделении банка «Открытие» на Первомайской





Во вторник, 22 января, взорвали банкомат в отделении банка «Открытие» на улице Первомайской. Взрывом разворотило не только банкомат, но и солидную часть офиса. Взрыв банкоматов — довольно редкое, но не новое для Новосибирска преступление. Корреспондент НГС вспомнил четыре самых громких взрыва банкоматов в городе и области за последние пять лет.





От взрыва треснули стекла на входной двери и одном из окон банка «Восточный Экспресс»





Дерзкое ограбление на Маркса







В ночь на 6 августа 2013 года в отделении банка «Восточный экспресс» на проспекте Карла Маркса, 41 раздался негромкий хлопок, от которого треснули стекла на входной двери и одном из окон банка. Как позже сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в 3:25 неизвестный мужчина вошел в холл, где стояли круглосуточные банкоматы, и после примерно 20 минут подготовки взорвал один из них. Сообщение на пульт дежурного полиции поступило в 3:45. К моменту прибытия полицейских преступник успел сбежать, прихватив с собой около двух миллионов рублей.







Отделение банка находилось в обычной пятиэтажке. Жильцы соседних с банком квартир рассказывали, что не слышали хлопка и ничего не почувствовали. Вероятнее всего, взрыв, разворотивший банкомат, был маломощным и был устроен при помощи газа.





Осколки пластика после взрыва банкомата в Бердске разлетелись в радиусе 10 метров





Взрыв в «Левобережном»





Следующий похожий случай произошёл уже в 2014 году. Ночью 3 октября неизвестный взорвал банкомат банка «Левобережный» в Бердске на улице Гоголя. Как установили полицейские, около 3:10 неизвестный вошёл в помещение с круглосуточными банкоматами с помощью карты клиента. После этого он взорвал банкомат и украл деньги.





Тогда при взрыве никто не пострадал, а соседние квартиры оказались целыми. В полиции рассказали, что взрыв был локальным, а осколки и куски пластика разлетелись в радиусе 10 метров. В момент взрыва в банкомате находилось около 100 тысяч рублей.





Преступник скрылся с места преступления, не взяв с собой деньги





Три взрыва на Земнухова





В июле 2015 года неизвестный взорвал три банкомата в отделении Сбербанка в Калининском районе Новосибирска и скрылся, не взяв денег. В полиции рассказали, что инцидент произошёл около 2:00 18 июля. По информации ведомства, неизвестный зашел в фойе банка на улице Земнухова, установил на банкомат взрывное устройство и подорвал его.





Однако забрать деньги он не решился и скрылся с места преступления. Вероятно, преступник испугался последствий своих действий. Взрывом тогда повредило не только банкоматы, но и припаркованные поблизости автомобили, в которых взрывной волной выбило стёкла.





Один из налётчиков на банкомат в селе Прокудском получил серьёзные раны. Подельники застрелили его, а тело бросили рядом с детским садом





Голливудское ограбление в Прокудском





Спустя несколько месяцев, в октябре 2015 года, ещё один взрыв банкомата случился в селе Прокудском под Новосибирском. Отделение Сбербанка в селе было единственным, оно находилось на улице Есенина. В ночь на субботу, 10 октября, в 2-этажном здании прогремел взрыв — около 5 часов утра помещение на 1-м этаже превратилось в мешанину из гипсокартона, жести и горящих купюр.





Тогда в полиции рассказали, что преступники пытались взорвать банкомат и забрать из него деньги, но у них ничего не получилось. Неофициально, со ссылкой на экспертов-взрывотехников, представители ведомства рассказали корреспонденту НГС, что, вероятнее всего, преступники пытались взорвать банкомат бытовым газом из баллончиков — однако или не рассчитали объем, или не сообразили, как детонировать «заряд» дистанционно.





Местные жители рассказывали, что от взрыва сработали сигнализации на автомобилях, а люди начали выскакивать на улицу.





Труп одного из грабителей нашли примерно в 200 м от взорванного банка. Лысый мужчина лет 40 лежал под забором местного детского садика, рядом с беговой дорожкой. При взрыве ему переломало обе ноги — подельники застрелили приятеля из пистолета, чтобы он не мешал бежать и не сдал преступников полиции.





После нескольких взрывов банкоматов в Новосибирске один из руководителей департамента компании, оказывающей инкассаторские услуги банкам, рассказывал НГС, что банкоматы практически беззащитны перед налетчиками, которые действуют уверенно и молниеносно. Преступников удается поймать, только если они долго возятся, открывая хранилище с деньгами, — сигнал уходит на пульт охране, и группа реагирования приезжает через 2–3 минуты.

