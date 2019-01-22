подробности

Потрошители банкоматов: кто и как грабил банки в Новосибирске за последние 5 лет

Вспоминаем самые громкие преступления

22 января 2019 года взрыв прогремел в отделении банка «Открытие» на Первомайской
22 января 2019 года взрыв прогремел в отделении банка «Открытие» на Первомайской


Во вторник, 22 января, взорвали банкомат в отделении банка «Открытие» на улице Первомайской. Взрывом разворотило не только банкомат, но и солидную часть офиса. Взрыв банкоматов — довольно редкое, но не новое для Новосибирска преступление. Корреспондент НГС вспомнил четыре самых громких взрыва банкоматов в городе и области за последние пять лет.


От взрыва треснули стекла на входной двери и одном из окон банка «Восточный Экспресс»
От взрыва треснули стекла на входной двери и одном из окон банка «Восточный Экспресс»


Дерзкое ограбление на Маркса


В ночь на 6 августа 2013 года в отделении банка «Восточный экспресс» на проспекте Карла Маркса, 41 раздался негромкий хлопок, от которого треснули стекла на входной двери и одном из окон банка. Как позже сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в 3:25 неизвестный мужчина вошел в холл, где стояли круглосуточные банкоматы, и после примерно 20 минут подготовки взорвал один из них. Сообщение на пульт дежурного полиции поступило в 3:45. К моменту прибытия полицейских преступник успел сбежать, прихватив с собой около двух миллионов рублей.


Отделение банка находилось в обычной пятиэтажке. Жильцы соседних с банком квартир рассказывали, что не слышали хлопка и ничего не почувствовали. Вероятнее всего, взрыв, разворотивший банкомат, был маломощным и был устроен при помощи газа.


Осколки пластика после взрыва банкомата в Бердске разлетелись в радиусе 10 метров 
Осколки пластика после взрыва банкомата в Бердске разлетелись в радиусе 10 метров 


Взрыв в «Левобережном»


Следующий похожий случай произошёл уже в 2014 году. Ночью 3 октября неизвестный взорвал банкомат банка «Левобережный» в Бердске на улице Гоголя. Как установили полицейские, около 3:10 неизвестный вошёл в помещение с круглосуточными банкоматами с помощью карты клиента. После этого он взорвал банкомат и украл деньги.


Тогда при взрыве никто не пострадал, а соседние квартиры оказались целыми. В полиции рассказали, что взрыв был локальным, а осколки и куски пластика разлетелись в радиусе 10 метров. В момент взрыва в банкомате находилось около 100 тысяч рублей.


Преступник скрылся с места преступления, не взяв с собой деньги
Преступник скрылся с места преступления, не взяв с собой деньги


Три взрыва на Земнухова


В июле 2015 года неизвестный взорвал три банкомата в отделении Сбербанка в Калининском районе Новосибирска и скрылся, не взяв денег. В полиции рассказали, что инцидент произошёл около 2:00 18 июля. По информации ведомства, неизвестный зашел в фойе банка на улице Земнухова, установил на банкомат взрывное устройство и подорвал его.


Однако забрать деньги он не решился и скрылся с места преступления. Вероятно, преступник испугался последствий своих действий. Взрывом тогда повредило не только банкоматы, но и припаркованные поблизости автомобили, в которых взрывной волной выбило стёкла.


Один из налётчиков на банкомат в селе Прокудском получил серьёзные раны. Подельники застрелили его, а тело бросили рядом с детским садом
Один из налётчиков на банкомат в селе Прокудском получил серьёзные раны. Подельники застрелили его, а тело бросили рядом с детским садом


Голливудское ограбление в Прокудском


Спустя несколько месяцев, в октябре 2015 года, ещё один взрыв банкомата случился в селе Прокудском под Новосибирском. Отделение Сбербанка в селе было единственным, оно находилось на улице Есенина. В ночь на субботу, 10 октября, в 2-этажном здании прогремел взрыв — около 5 часов утра помещение на 1-м этаже превратилось в мешанину из гипсокартона, жести и горящих купюр.


Тогда в полиции рассказали, что преступники пытались взорвать банкомат и забрать из него деньги, но у них ничего не получилось. Неофициально, со ссылкой на экспертов-взрывотехников, представители ведомства рассказали корреспонденту НГС, что, вероятнее всего, преступники пытались взорвать банкомат бытовым газом из баллончиков — однако или не рассчитали объем, или не сообразили, как детонировать «заряд» дистанционно.


Местные жители рассказывали, что от взрыва сработали сигнализации на автомобилях, а люди начали выскакивать на улицу.


Труп одного из грабителей нашли примерно в 200 м от взорванного банка. Лысый мужчина лет 40 лежал под забором местного детского садика, рядом с беговой дорожкой. При взрыве ему переломало обе ноги — подельники застрелили приятеля из пистолета, чтобы он не мешал бежать и не сдал преступников полиции.


После нескольких взрывов банкоматов в Новосибирске один из руководителей департамента компании, оказывающей инкассаторские услуги банкам, рассказывал НГС, что банкоматы практически беззащитны перед налетчиками, которые действуют уверенно и молниеносно. Преступников удается поймать, только если они долго возятся, открывая хранилище с деньгами, — сигнал уходит на пульт охране, и группа реагирования приезжает через 2–3 минуты.

Прочтений: 2998

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено