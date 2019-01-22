Хоккей: «Сибирь» одолела хабаровский «Амур» с перевесом в две шайбы

Проходивший в Хабаровске матч закончился победой новосибирского клуба





Сегодня, 22 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:2.





В первом периоде новосибирской команде удалось забросить две шайбы в ворота соперников — авторами голов стали Данил Романцев (на 8-й минуте) и Джордан Карон (на 15-й минуте). Но ближе к концу двадцатиминутки хозяевам ледовой площадки удалось сократить разрыв в счёте. На перерыв команды ушли с промежуточным результатом 2:1 в пользу «Сибири».





Во втором периоде команды забили друг другу ещё по одной шайбе. Сначала на 21-й минуте «Амуру» удалось сравнять счёт. Но уже позже, на 38-й минуте, «Сибирь» восстановила своё преимущество: шайбу в ворота хабаровской команды отправил Константин Алексеев.





«Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в "регулярке" КХЛ! Защитник забил в регулярном чемпионате КХЛ впервые с 16 ноября 2014 года», – отмечается в сообществе хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».





Ещё одним голом новосибирский клуб отметился в третьей двадцатиминутке: на 46-й минуте болельщиков голом второй раз порадовал нападающий Данил Романцев.





Ворота «Сибири» в матче защищал Алексей Красиков.









В прошлый раз новосибирская команда встречалась с «Амуром» в декабре 2018 года — тогда сибирякам также удалось победить.





Сейчас «Сибирь» занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт в четверг, 24 января, на выезде против владивостокского «Адмирала».

