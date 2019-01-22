Хоккей: «Сибирь» одолела хабаровский «Амур» с перевесом в две шайбы

Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу новосибирской команды

Проходивший в Хабаровске матч закончился победой новосибирского клуба
Проходивший в Хабаровске матч закончился победой новосибирского клуба


Сегодня, 22 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:2.


В первом периоде новосибирской команде удалось забросить две шайбы в ворота соперников — авторами голов стали Данил Романцев (на 8-й минуте) и Джордан Карон (на 15-й минуте). Но ближе к концу двадцатиминутки хозяевам ледовой площадки удалось сократить разрыв в счёте. На перерыв команды ушли с промежуточным результатом 2:1 в пользу «Сибири».


Во втором периоде команды забили друг другу ещё по одной шайбе. Сначала на 21-й минуте «Амуру» удалось сравнять счёт. Но уже позже, на 38-й минуте, «Сибирь» восстановила своё преимущество: шайбу в ворота хабаровской команды отправил Константин Алексеев.


«Константин Алексеев прервал 228-матчевую безголевую серию в "регулярке" КХЛ! Защитник забил в регулярном чемпионате КХЛ впервые с 16 ноября 2014 года», – отмечается в сообществе хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».


Ещё одним голом новосибирский клуб отметился в третьей двадцатиминутке: на 46-й минуте болельщиков голом второй раз порадовал нападающий Данил Романцев.


Ворота «Сибири» в матче защищал Алексей Красиков.



В прошлый раз новосибирская команда встречалась с «Амуром» в декабре 2018 года — тогда сибирякам также удалось победить.


Сейчас «Сибирь» занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт в четверг, 24 января, на выезде против владивостокского «Адмирала».

Прочтений: 1080

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено