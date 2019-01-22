«В Чечне же получилось»: депутат попросила списать долги новосибирцев за ЖКХ

Дарья Украинцева присоединилась к флешмобу, который устроили депутаты по всей стране





Депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева обратилась в региональную прокуратуру с требованием списать долги новосибирцев за услуги ЖКХ.







«Так как тема животрепещущая, ответ я надеюсь получить как можно скорее. На результат я, естественно, надеюсь на положительный», — сообщила корреспонденту НГС Дарья Украинцева.







В своём запросе депутат ссылается на недавний прецедент в Чеченской Республике, где суд по иску прокуратуры списал долги жителей за газ на общую сумму 9 миллиардов рублей.











Как сообщает РБК, это решение Заводской районный суд Грозного принял 16 января. Суд пришел к выводу, что компания «Газпром межрегионгаз Грозный» не составляла документы, которые были необходимы для списания долгов населения, оказавшихся безнадёжными из-за истечения сроков исковой давности. Кроме того, в прокуратуре настаивали на том, что массовые требования «Газпром межрегионгаза» о выплате долгов создавали социальную напряженность и могли повлечь акции протестов.







Дарья Украинцева предложила прокуратуре Новосибирской области обратиться в суды с аналогичными исками к организациям, которые снабжают население региона газом, водой и теплом. При этом общую сумму задолженности, о которой идёт речь, депутат оценить затруднилась.







«Долги есть всегда. В любой области есть долги по оплате ЖКХ, <…> и я считаю, что закон — он должен быть единым для всей территории [России]. Поэтому чем мы хуже? Мы такие же люди, мы имеем такие же права. И поэтому я посчитала свои долгом написать такое заявление <…> Я считаю, что если уж простили долг в 9 миллиардов, нам тоже должны простить. <…> У нас тоже могут возникнуть различные социальные недовольства, тем более новосибирцы — очень активные граждане», — пояснила депутат.







Дарья Украинцева добавила, что с аналогичными заявлениями в прокуратуры уже обратились депутаты из многих регионов, поэтому она надеется на скорейшую реакцию надзорного ведомства.







Между тем в конце прошлого года представители «Сибирской генерирующей компании» заявили, что будут судиться с департаментом по тарифам Новосибирской области из-за недостаточного повышения тарифов на отопление. В энергокомпании подсчитали, что новых тарифов не хватит для ремонта городских теплосетей.

