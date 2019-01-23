Холода возвращаются: в Новосибирск идёт похолодание с порывистым ветром
К концу недели в городе заметно похолодает
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в конце рабочей недели ожидается до –20 градусов.
«Ближайшие сутки мы будем располагаться в области антициклона, то есть в области высокого атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. А в дальнейшем нашу территорию будут пересекать баррические системы, ложбины баррические, то есть циклонические зоны с запада, юго-запада. И с этими процессами мы ждём возобновления снегопадов, метелей, порывистых ветров», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Наиболее существенные осадки и метели с порывистым ветром до 12–18 м/с ожидаются в пятницу, 25 января.
Температурный фон ночью 24 и 25 января примерно одинаков —
Дневные температуры 23–24 января ожидаются до
В Новосибирске сегодня, 23 января, днём ожидается
В пятницу, 25 января, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается уже
Первый холодный атмосферный фронт на этой неделе прошёл 22 января. Он принёс осадки, но из-за облачности, отметил Ренад Ягудин, погода не была морозной.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС