Холода возвращаются: в Новосибирск идёт похолодание с порывистым ветром

К концу недели в городе заметно похолодает

Сегодня, 23 января, температура в Новосибирске опустится не ниже –11 градусов
Сегодня, 23 января, температура в Новосибирске опустится не ниже –11 градусов


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в конце рабочей недели ожидается до –20 градусов.


«Ближайшие сутки мы будем располагаться в области антициклона, то есть в области высокого атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны. А в дальнейшем нашу территорию будут пересекать баррические системы, ложбины баррические, то есть циклонические зоны с запада, юго-запада. И с этими процессами мы ждём возобновления снегопадов, метелей, порывистых ветров», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Наиболее существенные осадки и метели с порывистым ветром до 12–18 м/с ожидаются в пятницу, 25 января. 


Температурный фон ночью 24 и 25 января примерно одинаков — 12...17 градусов ниже ноля по ночам, а при пояснениях до 25 градусов мороза.


Дневные температуры 23–24 января ожидаются до –8...–13 градусов. «25-го может пройти очередной холодный атмосферный фронт, и температура может понизиться до –11...–16 градусов, а по северо-западу — до –20 градусов мороза», — отметил Ягудин.


В Новосибирске сегодня, 23 января, днём ожидается –9... –11 градусов. Завтра, в четверг, 24 января, температура воздуха составит –8...–10 градусов.


В пятницу, 25 января, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается уже –12...–14 градусов с понижением до –20...–22 градусов.


Первый холодный атмосферный фронт на этой неделе прошёл 22 января. Он принёс осадки, но из-за облачности, отметил Ренад Ягудин, погода не была морозной.

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