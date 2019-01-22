Две маршрутки столкнулись лоб в лоб на Мочищенском шоссе

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи





Днём во вторник, 22 января, на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись две маршрутки — в аварии пострадали восемь человек.





По информации Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от остановки «Кедровая» около 13:00.





«40-летний водитель маршрутки № 53 ехал со стороны города по Мочищенскому шоссе. Маршрутка № 25 под управление 56-летнего водителя ехала во встречном направлении. По неустановленным причинам маршрутка № 25 выехала на полосу встречного движения и столкнулась с маршруткой № 53 », — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.





По его словам, в результате аварии за медицинской помощью обратились 8 человек. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.







Одна из маршруток выехала на встречку





Ранее стало известно, что в Новосибирской области три человека, в том числе 4-летний ребёнок, получили травмы при столкновении «девятки» и «Тойоты Эхо» на Чуйском тракте.

