Две маршрутки столкнулись лоб в лоб на Мочищенском шоссе
За помощью медиков обратились 8 человек
Днём во вторник, 22 января, на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись две маршрутки — в аварии пострадали восемь человек.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от остановки «Кедровая» около 13:00.
«40-летний водитель маршрутки
По его словам, в результате аварии за медицинской помощью обратились 8 человек. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области три человека, в том числе 4-летний ребёнок, получили травмы при столкновении «девятки» и «Тойоты Эхо» на Чуйском тракте.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым