Две маршрутки столкнулись лоб в лоб на Мочищенском шоссе

За помощью медиков обратились 8 человек

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи


Днём во вторник, 22 января, на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись две маршрутки — в аварии пострадали восемь человек.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от остановки «Кедровая» около 13:00.


«40-летний водитель маршрутки № 53 ехал со стороны города по Мочищенскому шоссе. Маршрутка № 25 под управление 56-летнего водителя ехала во встречном направлении. По неустановленным причинам маршрутка № 25 выехала на полосу встречного движения и столкнулась с маршруткой № 53», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


По его словам, в результате аварии за медицинской помощью обратились 8 человек. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. 


Одна из маршруток выехала на встречку
Одна из маршруток выехала на встречку


Ранее стало известно, что в Новосибирской области три человека, в том числе 4-летний ребёнок, получили травмы при столкновении «девятки» и «Тойоты Эхо» на Чуйском тракте.

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