Новосибирец поймал подстреленного ястреба, который прилетел есть гусей

Ветеринары обнаружили у птицы травму головы и ранение дробью





Новосибирские волонтёры из Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) выхаживают раненного ястреба-тетеревятника — ветеринары обнаружили у птицы огнестрельное ранение.





«Несколько дней назад к нам обратился мужчина. Он рассказал, что к нему в помещение, где содержатся гуси, залетел ястреб и съел гусёнка. Обратно ястреб выбраться не смог, и мужчина обратился к нам за советом. Здоровые птицы обычно в такие места не залетают, видимо, ястреб был обессилен для самостоятельной охоты», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.





При осмотре ветеринары обнаружили, что у птицы ранение дробью. Кроме того, у ястреба обнаружилась черепно-мозговая травма.





«Это молодая самка. Под кожей нашли дробь, стреляли в неё давно: дробь попала на излёте и застряла под кожей. <…> Врачи извлекли дробь. Пока прогноз благоприятный: птица бодрая и активная. Видимо, его подстрелили в попытке отпугнуть: в посёлке, где нашли ястреба, у многих голубятни, и местные жители стреляют в хищников», — добавила Алиса Богомолова.





Ястребов-тетеревятников в город привлекают голуби, воробьи и синицы, на которых они охотятся. Как рассказывал орнитолог Алексей Яновский, ястребы прилетают в городские окрестности зимой из-за обилия корма. Ястребы-тетеревятники широко распространены на территории Новосибирской области.





В случае, если вы нашли на улицах города раненую хищную птицу, волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) просят обращаться к ним за помощью. «Выхаживание таких птиц очень сложное, а потому лучше обратиться к экспертам», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.





Недавно горожане заметили в Новосибирске небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть несолёное сало.

