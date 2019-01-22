Ребёнок пострадал в жёстком ДТП с двумя встречными авто на трассе
Всего травмы в аварии получили три человека
В Новосибирской области три человека, в том числе 4-летний ребёнок, получили травмы при столкновении «девятки» и «Тойоты Эхо» на Чуйском тракте.
Авария на трассе Р-256 произошла сегодня, 22 января, около 8:30 в Искитимском районе — в 78 километрах от Новосибирска, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по НСО.
«29-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота Эхо", двигаясь со стороны поселка Линёво в направлении поселка Дорогино, <…> при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 39-летнего водителя, который двигался во встречном направлении», — описали аварию в полиции.
В пресс-службе уточнили, что травмы в аварии получили оба водителя и 4-летний ребёнок из «Тойоты». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.
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Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф