подробности

Новосибирские врачи выехали за границу, чтобы спасти 6-летнего ребёнка с больным сердцем

Они сделали мальчику сложнейшую операцию

Шестилетний Владислав живёт в Казахстане — ему потребовалась операция, которую местные врачи не смогли сделать сами
Шестилетний Владислав живёт в Казахстане — ему потребовалась операция, которую местные врачи не смогли сделать сами

Новосибирские кардиохирурги вылетели в Казахстан, чтобы спасти 6-летнего Владислава Севастьянова с пороком сердца. После сложной операции мальчик три дня пролежал в реанимации, но сейчас уже чувствует себя хорошо.


Диагноз «врождённый порок сердца» Владиславу Севастьянову поставили ещё в 3 года — при этом из симптомов у него были слабость и одышка, до обмороков не доходило, рассказала корреспонденту НГС мать мальчика Евгения Смирнова. Семья живёт в городе Талгар Алматинской области Казахстана.


«Шумы у него были — педиатр нам сказал сходить к кардиологу на консультацию, и нам поставили диагноз — врождённый порок сердца. 


Сказали, что операция пока не требуется, возможно, он сможет всю жизнь так ходить. А сейчас в 6 лет нам сказали, что уже нужно оперировать», 


— объяснила Евгения Смирнова.


Ещё осенью она узнала, что оперировать будут не местные врачи, а ведущие кардиохирурги из Новосибирска, доктора медицинских наук — директор клиники Мешалкина Александр Караськов, а также ассистирующий ему хирург Александр Богачёв-Прокофьев. Мальчику потребовалось сложное хирургическое вмешательство, которое пока не выполняют в Казахстане, — так называемая процедура Росса.


В Алма-Ату выехали новосибирские кардиохирурги. Операцию проводил Александр Караськов, который считается рекордсменом по выполнению процедуры Росса, а ассистировал ему Александр Богачёв-Прокофьев
В Алма-Ату выехали новосибирские кардиохирурги. Операцию проводил Александр Караськов, который считается рекордсменом по выполнению процедуры Росса, а ассистировал ему Александр Богачёв-Прокофьев


Её суть заключается в том, что на место поражённого клапана в сердце человека и изменённых структур аортального корня имплантируется его же клапан, который взят из правых отделов сердца. По своим характеристикам такой клапан не уступает естественному.


«Операция клапаносохраняющая была невозможна <…> Это ребёнок, и в этой ситуации оптимально выполнить операцию Росса. Никакой механический протез адекватного размера не имплантировать ему на данном этапе. Ребёнку ещё нужно расти, развиваться, поэтому, я считаю, что здесь правильный выбор был сделан, оптимальная операция», — пояснил Александр Богачёв-Прокофьев.


Операция в Национальном научном центре хирургии имени Сызганова в Алма-Ате прошла 17 января за счёт местного здравоохранения. После операции пациент три дня пролежал в реанимации, но сейчас его уже перевели в обычную палату.


Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату — он чувствует себя хорошо, хотя хочет домой
Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату — он чувствует себя хорошо, хотя хочет домой


«Я очень переживала — ребёнок маленький, а операция тяжёлая, сложная. Мы никогда в больницах-то не были, не лежали», — добавила Евгения Смирнова.


Она отметила, что сейчас её сын чувствует себя хорошо — дату выписки врачи ещё не сообщили, поскольку пока наблюдают за самочувствием пациента.


Ранее новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов съездил в Волгоград, где бесплатно сделал сложную операцию Светлане Сидоровой — о лечении для неё просил 12-летний сын Иван. Мальчик расклеил в городе объявление «Помогите вылечить маму».

Прочтений: 1906

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено