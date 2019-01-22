Новосибирские врачи выехали за границу, чтобы спасти 6-летнего ребёнка с больным сердцем

Шестилетний Владислав живёт в Казахстане — ему потребовалась операция, которую местные врачи не смогли сделать сами

Новосибирские кардиохирурги вылетели в Казахстан, чтобы спасти 6-летнего Владислава Севастьянова с пороком сердца. После сложной операции мальчик три дня пролежал в реанимации, но сейчас уже чувствует себя хорошо.







Диагноз «врождённый порок сердца» Владиславу Севастьянову поставили ещё в 3 года — при этом из симптомов у него были слабость и одышка, до обмороков не доходило, рассказала корреспонденту НГС мать мальчика Евгения Смирнова. Семья живёт в городе Талгар Алматинской области Казахстана.







«Шумы у него были — педиатр нам сказал сходить к кардиологу на консультацию, и нам поставили диагноз — врождённый порок сердца.





Сказали, что операция пока не требуется, возможно, он сможет всю жизнь так ходить. А сейчас в 6 лет нам сказали, что уже нужно оперировать»,





— объяснила Евгения Смирнова.







Ещё осенью она узнала, что оперировать будут не местные врачи, а ведущие кардиохирурги из Новосибирска, доктора медицинских наук — директор клиники Мешалкина Александр Караськов, а также ассистирующий ему хирург Александр Богачёв-Прокофьев. Мальчику потребовалось сложное хирургическое вмешательство, которое пока не выполняют в Казахстане, — так называемая процедура Росса.







В Алма-Ату выехали новосибирские кардиохирурги. Операцию проводил Александр Караськов, который считается рекордсменом по выполнению процедуры Росса, а ассистировал ему Александр Богачёв-Прокофьев





Её суть заключается в том, что на место поражённого клапана в сердце человека и изменённых структур аортального корня имплантируется его же клапан, который взят из правых отделов сердца. По своим характеристикам такой клапан не уступает естественному.







«Операция клапаносохраняющая была невозможна <…> Это ребёнок, и в этой ситуации оптимально выполнить операцию Росса. Никакой механический протез адекватного размера не имплантировать ему на данном этапе. Ребёнку ещё нужно расти, развиваться, поэтому, я считаю, что здесь правильный выбор был сделан, оптимальная операция», — пояснил Александр Богачёв-Прокофьев.







Операция в Национальном научном центре хирургии имени Сызганова в Алма-Ате прошла 17 января за счёт местного здравоохранения. После операции пациент три дня пролежал в реанимации, но сейчас его уже перевели в обычную палату.







Мальчика уже перевели из реанимации в обычную палату — он чувствует себя хорошо, хотя хочет домой





«Я очень переживала — ребёнок маленький, а операция тяжёлая, сложная. Мы никогда в больницах-то не были, не лежали», — добавила Евгения Смирнова.







Она отметила, что сейчас её сын чувствует себя хорошо — дату выписки врачи ещё не сообщили, поскольку пока наблюдают за самочувствием пациента.







Ранее новосибирский нейрохирург Кирилл Орлов съездил в Волгоград, где бесплатно сделал сложную операцию Светлане Сидоровой — о лечении для неё просил 12-летний сын Иван. Мальчик расклеил в городе объявление «Помогите вылечить маму».

