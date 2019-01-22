Мальчик ушёл из школы на Затулинке и пропал

Ребёнок исчез в середине прошлой недели — теперь его ищут

О мальчике ничего не известно уже шестой день
О мальчике ничего не известно уже шестой день


В Новосибирске объявили о начале поисков 12-летнего Даниила Балахонова — он исчез в минувший четверг. 


«17 января 2019 года самовольно покинул школу (Затулинский жилмассив, Кировский район, Новосибирск)», — сообщают волонтёры содружества «ДоброСпас-Новосибирск».


Приметы мальчика — 145 см, у него серо-голубые глаза и светлые волосы. Он был одет в красную куртку, синие джинсы, на нём был красный шарф, вязаная чёрно-серая шапка с надписью Reebok и черные ботинки.


Волонтёры просят всех, кто что-либо знает о мальчике, позвонить по телефонам 8–953–887–17–77 и 8–951–387–07–58.


В выходные в Новосибирске объявляли в розыск Юлию Смаилову — девочку нашли накануне.

Прочтений: 4587

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено