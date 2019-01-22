Мальчик ушёл из школы на Затулинке и пропал

Ребёнок исчез в середине прошлой недели — теперь его ищут

О мальчике ничего не известно уже шестой день





В Новосибирске объявили о начале поисков 12-летнего Даниила Балахонова — он исчез в минувший четверг.





«17 января 2019 года самовольно покинул школу (Затулинский жилмассив, Кировский район, Новосибирск)», — сообщают волонтёры содружества «ДоброСпас-Новосибирск».







Приметы мальчика — 145 см, у него серо-голубые глаза и светлые волосы. Он был одет в красную куртку, синие джинсы, на нём был красный шарф, вязаная чёрно-серая шапка с надписью Reebok и черные ботинки.





Волонтёры просят всех, кто что-либо знает о мальчике, позвонить по телефонам 8–953–887–17–77 и 8–951–387–07–58.





В выходные в Новосибирске объявляли в розыск Юлию Смаилову — девочку нашли накануне.