Банкоматы разворотило, деньги на месте: полиция рассказала подробности взрыва в банке

Взрыв прогремел около 5 утра

Взрыв вырвал в банке дверь и повредил банкоматы
Взрыв вырвал в банке дверь и повредил банкоматы


Во время взрыва в банке на улице Первомайской, 160 были повреждены банкоматы, но деньги из них похищены не были. 


Об этом корреспонденту НГС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. 


«В 4:55 в дежурную часть отдела полиции № 9 "Первомайский" поступило сообщение о задымлении и разбитом окне в помещении круглосуточного банковского учреждения на улице Первомайской. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На указанном адресе сотрудники полиции обнаружили повреждённое помещение, а также внешне повреждённые банкоматы. Банкоматы были не вскрыты, денежные средства не похищены», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В полиции добавили, что в инциденте никто не пострадал. Сейчас проводятся разыскные мероприятия и экспертизы. Полицейские устанавливают подозреваемых.


«Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Причины и обстоятельства устанавливаются», — добавили в областном управлении полиции.


Сегодня рано утром в банке «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв — НГС ведёт онлайн-трансляцию

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