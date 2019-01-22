Банкоматы разворотило, деньги на месте: полиция рассказала подробности взрыва в банке

Взрыв вырвал в банке дверь и повредил банкоматы





Во время взрыва в банке на улице Первомайской, 160 были повреждены банкоматы, но деньги из них похищены не были.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.





«В 4:55 в дежурную часть отдела полиции № 9 "Первомайский" поступило сообщение о задымлении и разбитом окне в помещении круглосуточного банковского учреждения на улице Первомайской. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На указанном адресе сотрудники полиции обнаружили повреждённое помещение, а также внешне повреждённые банкоматы. Банкоматы были не вскрыты, денежные средства не похищены», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







В полиции добавили, что в инциденте никто не пострадал. Сейчас проводятся разыскные мероприятия и экспертизы. Полицейские устанавливают подозреваемых.







«Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Причины и обстоятельства устанавливаются», — добавили в областном управлении полиции.







Сегодня рано утром в банке «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв — НГС ведёт онлайн-трансляцию.