Банкоматы разворотило, деньги на месте: полиция рассказала подробности взрыва в банке
Взрыв прогремел около 5 утра
Во время взрыва в банке на улице Первомайской, 160 были повреждены банкоматы, но деньги из них похищены не были.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«В 4:55 в дежурную часть отдела полиции
В полиции добавили, что в инциденте никто не пострадал. Сейчас проводятся разыскные мероприятия и экспертизы. Полицейские устанавливают подозреваемых.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Причины и обстоятельства устанавливаются», — добавили в областном управлении полиции.
Сегодня рано утром в банке «Открытие» в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв — НГС ведёт онлайн-трансляцию.
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Александр Сильченко
Фото Ильи Калинина