Карта: в Новосибирске массово отключили отопление и горячую воду

Под отключения попали больше 80 домов и зданий

Энергетики решили отремонтировать некоторые теплосети, пока на улице тёплая погода
Энергетики решили отремонтировать некоторые теплосети, пока на улице тёплая погода


В разных районах Новосибирска отключили отопление и горячую воду — «Сибирская генерирующая компания» проводит ремонт на теплотрассах.


По данным СГК, 22 января отопление отключили в 63 домах, а горячую воду — в 19 домах. Среди районов, которые временно останутся без тепла, — Плехановский жилмассив, район станций метро «Берёзовая роща», «Студенческая», ЖК «Новомарусино», Горский микрорайон, сад Кирова и некоторые другие. Энергетики предоставили карту отключений — на каждом объекте написано, когда планируют закончить ремонт.



В пресс-службе СГК корреспонденту НГС объяснили, что большинство работ планируют закончить сегодня к 16:00. «Везде разные ремонтные работы, устраняются дефекты: где-то замена запорной арматуры, где-то идёт устранение дефектного участка трубопровода и врезка нового», — пояснили в компании.


Вчера от отопления и горячей воды в Новосибирске отключили больше 50 домов — теплоэнергетики объяснили, что начали активный ремонт сетей из-за тёплой погоды

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