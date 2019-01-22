На «Студенческой» появилась пиццерия-избушка с дровяной печью из Йошкар-Олы
Заведение Bella Mozzarella на Геодезической решило составить конкуренцию шаурме и беляшам
В Новосибирске открылась необычная пиццерия — заведение с настоящей дровяной печью разместилось в маленьком уличном павильоне на улице Геодезической недалеко от станции метро «Студенческая».
Микропиццерия Bella Mozzarella разместилась в павильоне, который примыкает к галерее киосков на улице Геодезической напротив ТЦ «Амстердам». Больше половины внутреннего пространства занимает кухня, в которой установлена дровяная печь для пиццы Vesta (предприятие-производитель находится в Йошкар-Оле. — Прим. ред.).
В небольшом пространстве перед стойкой можно выпить кофе, но заведение торгует преимущественно навынос и через доставку. В меню больше 10 видов пиццы двух размеров (25 и 30 см в диаметре). Самая дешевая — маленькая «Маргарита» — стоит 300 рублей, самая дорогая — большая «Маринара» — 550 рублей.
Bella Mozzarella относится к редкому для Новосибирска формату микропиццерий. Похожее по размеру заведение Ruskono давно работает на углу Нарымской и Сибирской, но там используется электрическая печь. В прошлом году в Новосибирске появились первые заведения сети микропиццерий Pomodoro Royal — они арендуют помещения в торговых центрах или более крупных павильонах, где работают и другие арендаторы.
Тем не менее сами дровяные печи для пиццы и похожих блюд используются новосибирскими рестораторами всё чаще. Так, например, ими оборудованы открывшиеся в прошлом году рестораны «Сыроварня», Morricone и грузинское кафе «Хочу пури». На левом берегу, где расположено Bella Mozzarella, впрочем, единственным местом с дровяной печью до последнего времени оставался ресторан Beerman&Pizza.
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Стас Соколов
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