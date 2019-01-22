В отделении банка на Первомайской прогремел взрыв

Трансляция обновляется

Сейчас на месте разбирают последствия взрыва, сообщили очевидцы





Утром во вторник, 22 января, в офисе банка в Первомайском районе Новосибирска прогремел взрыв — информацию о происшествии корреспонденту НГС сообщили в мини-маркете, расположенном неподалёку.



Взрыв случился в офисе «Бинбанка» на улице Первомайской, 160.





«Да, был взрыв. Утром, во сколько не знаю. Вырвало входную дверь, тамбур, куда заходят. Сейчас на месте разбирают хлам. МЧС на месте нет, полиция приехала, засвидетельствовала. Сейчас сотрудники банка разбирают там всё», — рассказали корреспонденту НГС сотрудники магазина.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информацией о происшествии пока не располагают. «Обратитесь в полицию или Росгвардию», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.





Получить оперативный комментарий в областном управлении полиции и Росгвардии корреспонденту НГС не удалось: в ведомствах не брали трубку.





11:38

В пресс-службе новосибирского отделения «Бинбанка» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.







11:33

НГС выясняет подробности происшествия. Если у вас есть фото или видео с места событий, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.









