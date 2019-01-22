С крыши многоэтажки в Ленинском районе сдуло железные листы

Оцинкованные листы оказались не закреплены — при порывах ветра они били по стене дома

Ночью новые оцинкованные листы оторвало сильными порывами ветра
Ночью новые оцинкованные листы оторвало сильными порывами ветра


С крыши 9-этажного дома в Ленинском районе Новосибирска ночью сорвало несколько железных листов — рабочие положили их совсем недавно, но плохо закрепили.


Вчера житель многоэтажки на Танкистов, 21 Владимир жаловался на ужасный звук, который исходил от незакреплённых листов, которые рабочие положили на крышу в ходе капремонта. Он прислал в редакцию подтверждающее видео и сообщил, что из-за звуков не может заснуть уже 4 дня.


Сегодня Владимир сообщил, что листы ночью сорвало ветром.


«В 23 часа [21 января] листы всё-таки оторвало. Мною был произведён звонок в 051 и полицию. 


Рабочие, которые живут рядом, тут же вышли и пошли убирать упавшие листы. После отрывания у меня стало тише», — возмутился читатель Владимир.



Как сообщил корреспонденту НГС первый заместитель генерального директора УК «СПАС-дом» Андрей Харланов, листы действительно сдуло вчера вечером. «Там ремонтные работы в настоящее время ведёт региональный оператор, ведёт ремонт. Если там ведутся работы, естественно, пока не отремонтируют целиком [их не закончит]. Управляющая компания тут вообще ни при чём», — пояснил Андрей Харланов.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт вызова на место полиции. «Мужчина сообщил, что по улице Танкистов, 21 с крыши слетели металлические листы. На место выезжал участковый, который осмотрел участок и принял на месте происшествия заявление от гражданина. Рабочие, которые находились на месте, эти листы убрали», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Корреспондент НГС направил запрос в фонд модернизации ЖКХ, который является региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области, с просьбой прокомментировать, почему листы не закрепили нормально.


В конце прошлого года года жители дома № 22/6 на улице Кошурникова в Новосибирске возмутились стройкой, звуки которой беспокоят их поздно ночью. 

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