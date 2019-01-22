Коллапс на Маркса: маршрутка въехала в автобус, из троллейбусов высадили пассажиров

Ещё в одну аварию попал трамвай

Троллейбусы встали на Титова из-за аварии 
Троллейбусы встали на Титова из-за аварии 


Сегодня утром в районе площади Маркса случилось несколько аварий с общественным транспортом — пассажиров высадили на улицу.


Как сообщает с места корреспондент НГС, на улице Титова в 40 метрах от кольца столкнулись автобус и маршрутка, из-за этого встали троллейбусы. Водители высадили пассажиров.


При этом на площади Маркса автомобиль въехал в трамвай — из-за этого также собралась пробка.


Маршрутка и автобус столкнулись на Титова
Маршрутка и автобус столкнулись на Титова


Авария с трамваем и легковым автомобилем случилась на площади Маркса
Авария с трамваем и легковым автомобилем случилась на площади Маркса


Машины встали в пробку из-за нескольких аварий с общественным транспортом
Машины встали в пробку из-за нескольких аварий с общественным транспортом


Сегодня утром также случилась авария в Октябрьском районе, которая привела к заторам, — автомобиль вылетел на тротуар на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарская.

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