Коллапс на Маркса: маршрутка въехала в автобус, из троллейбусов высадили пассажиров

Ещё в одну аварию попал трамвай

Троллейбусы встали на Титова из-за аварии





Сегодня утром в районе площади Маркса случилось несколько аварий с общественным транспортом — пассажиров высадили на улицу.





Как сообщает с места корреспондент НГС, на улице Титова в 40 метрах от кольца столкнулись автобус и маршрутка, из-за этого встали троллейбусы. Водители высадили пассажиров.





При этом на площади Маркса автомобиль въехал в трамвай — из-за этого также собралась пробка.





Маршрутка и автобус столкнулись на Титова





Авария с трамваем и легковым автомобилем случилась на площади Маркса





Машины встали в пробку из-за нескольких аварий с общественным транспортом





Сегодня утром также случилась авария в Октябрьском районе, которая привела к заторам, — автомобиль вылетел на тротуар на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарская.

