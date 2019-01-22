Мотороллер нёсся навстречу: водитель МАЗа рассказал подробности смертельного ДТП на заводе

Грузовик, по словам его водителя, ехал со скоростью 35–40 к/ч





Водитель грузовика МАЗ, который вчера попал в смертельную аварию на территории новосибирского завода Кузьмина, рассказал ГИБДД о ДТП.





Накануне, 21 января, в Ленинском районе Новосибирска на территории завода на Станционной мотороллер с сотрудниками одного из цехов врезался в грузовой МАЗ. В результате мотоциклист погиб на месте, а ещё два человека — пассажиры мотороллера — попали в больницу.





У одного пострадавшего тяжёлая политравма, по поводу второго сегодня стало известно, что его отпустили домой — он больше не относится к категории пострадавших, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.





Водитель МАЗа рассказал автоинспекторам, что его грузовик ехал со скоростью 35–40 км/ч.





«Приближаясь к перекрёстку, расположенному возле дома № 28 к.5 Станционная увидел, что с левой стороны на большой скорости едет мотороллер, один человек сидит за рулевым управлением, двое других — на лавке. Все были без шлемов», — привёл слова водителя Владислав Савченков.





Мотороллер ехал навстречу грузовику, а перед аварией начал поворачивать направо и выехал на полосу МАЗа. Водитель грузовика пояснил, что начал экстренно тормозить, когда увидел мотороллер.





После столкновения мотороллер откинуло в сторону, а мотоциклист попал между кабиной и бампером МАЗа, пояснил водитель грузовика.