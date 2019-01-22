Мотороллер нёсся навстречу: водитель МАЗа рассказал подробности смертельного ДТП на заводе
Мотоциклист попал между кабиной и бампером грузовика
Водитель грузовика МАЗ, который вчера попал в смертельную аварию на территории новосибирского завода Кузьмина, рассказал ГИБДД о ДТП.
Накануне, 21 января, в Ленинском районе Новосибирска на территории завода на Станционной мотороллер с сотрудниками одного из цехов врезался в грузовой МАЗ. В результате мотоциклист погиб на месте, а ещё два человека — пассажиры мотороллера — попали в больницу.
У одного пострадавшего тяжёлая политравма, по поводу второго сегодня стало известно, что его отпустили домой — он больше не относится к категории пострадавших, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Водитель МАЗа рассказал автоинспекторам, что его грузовик ехал со скоростью 35–40 км/ч.
«Приближаясь к перекрёстку, расположенному возле дома
Мотороллер ехал навстречу грузовику, а перед аварией начал поворачивать направо и выехал на полосу МАЗа. Водитель грузовика пояснил, что начал экстренно тормозить, когда увидел мотороллер.
После столкновения мотороллер откинуло в сторону, а мотоциклист попал между кабиной и бампером МАЗа, пояснил водитель грузовика.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым