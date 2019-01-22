На площади Ленина начали разбирать главную городскую ёлку

Новогодний городок в центре проработал месяц

Ёлка появилась на площади Ленина в начале декабря
Ёлка появилась на площади Ленина в начале декабря


Сегодня, 22 января, в центре Новосибирска на площади Ленина начали разбирать главную городскую ёлку.


По наблюдению корреспондента НГС, в 8 часов утра рабочие разбирали ёлку с помощь крана. Часть светильников при этом уже не горела.


Ёлку начали ставить в центре города 10 декабря, а ледовый городок заработал 20 декабря.


На ёлке горят уже не все светильники
На ёлке горят уже не все светильники


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