Автомобиль вылетел на тротуар улицы Бориса Богаткова

Сейчас к перекрёстку с Пролетарской протянулись заторы

Авария случилась на перекрёстке с Пролетарской
Авария случилась на перекрёстке с Пролетарской


Утром 22 января в Новосибирске в Октябрьском районе автомобиль вылетел на тротуар на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарская.


Легковая машина оказалась на тротуаре между светофором и знаком пешеходного перехода. Сейчас на пути к перекрёстку собрались пробки.


В частности, по улице Бориса Богаткова затор тянется от улицы Федосеева, а по Пролетарской — от Никитина.


На перекрёстке сейчас пробка
На перекрёстке сейчас пробка


Накануне НГС рассказывал, как иномарка протаранила отбойник на Винаповском мосту — водителя Mitsubishi Lancer с места аварии увезли в больницу.

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