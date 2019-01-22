Автомобиль вылетел на тротуар улицы Бориса Богаткова

Сейчас к перекрёстку с Пролетарской протянулись заторы

Авария случилась на перекрёстке с Пролетарской





Утром 22 января в Новосибирске в Октябрьском районе автомобиль вылетел на тротуар на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарская.





Легковая машина оказалась на тротуаре между светофором и знаком пешеходного перехода. Сейчас на пути к перекрёстку собрались пробки.





В частности, по улице Бориса Богаткова затор тянется от улицы Федосеева, а по Пролетарской — от Никитина.





На перекрёстке сейчас пробка





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