Автомобиль вылетел на тротуар улицы Бориса Богаткова
Сейчас к перекрёстку с Пролетарской протянулись заторы
Утром 22 января в Новосибирске в Октябрьском районе автомобиль вылетел на тротуар на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарская.
Легковая машина оказалась на тротуаре между светофором и знаком пешеходного перехода. Сейчас на пути к перекрёстку собрались пробки.
В частности, по улице Бориса Богаткова затор тянется от улицы Федосеева, а по Пролетарской — от Никитина.
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Елена Громкова
Скриншот 2ГИС