Новосибирск попал 17-ю строчку рейтинга самых честных городов
Столица Сибири обогнала Иркутск, Омск , Красноярск и Кемерово
Независимое агенство Zoom Market опубликовало рейтинг самых честных городов России — Новосибирск занял в нём 17-е место. Тройку лидеров возглавляет Иваново, на втором месте — Челябинск, за ними идёт Саратов.
Всего в рейтинге тридцать позиций. Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли: Иркутск (19-е место), Омск (20-е место), Красноярск (23-е место) и Кемерово (25-е место).
Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как часто они говорят неправду и говорили ли они неправду сегодня. Авторы рейтинга отмечают, что чаще всего неправду говорят мужчины — 74% опрошенных.
Ранее Новосибирск занял шестую строчку в рейтинге интернет-зависимых городов.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова