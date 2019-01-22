Новосибирск попал 17-ю строчку рейтинга самых честных городов

По данным опроса, чаще всего неправду говорят мужчины.





Независимое агенство Zoom Market опубликовало рейтинг самых честных городов России — Новосибирск занял в нём 17-е место. Тройку лидеров возглавляет Иваново, на втором месте — Челябинск, за ними идёт Саратов.





Всего в рейтинге тридцать позиций. Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли: Иркутск (19-е место), Омск (20-е место), Красноярск (23-е место) и Кемерово (25-е место).







Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как часто они говорят неправду и говорили ли они неправду сегодня. Авторы рейтинга отмечают, что чаще всего неправду говорят мужчины — 74% опрошенных.





Ранее Новосибирск занял шестую строчку в рейтинге интернет-зависимых городов.