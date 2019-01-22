Пропавшая в Новосибирске школьница с выбритым виском нашлась в торговом центре
Юлию Смаилову искали с 17 января
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиски 14-летняя Юлии Смаиловой, которая пропала 17 января.
«После опубликования в сети интернет ориентировки на пропавшую к нам на горячую линию и на номер Инфорга стали поступать свидетельства о том, где видели девочку. Одно из мест ее частого пребывания — МФЦ "Сан Сити". Мы предупредили все службы и охрану центра, передали им ориентировки, и когда они увидели девочку, то сообщили в правоохранительные органы и нам. Сейчас она передана сотрудникам ПДН, родные подтверждают, что это она», — сообщила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Поиски Юлии Смаиловой начались вчера. Сообщалось, что о местонахождении школьницы ничего не известно с 17 января.
В начале января в Новосибирске пропала школьница, которая вышла из дома в одних балетках. Её нашли под Омском.
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Александра Трофименко
Фото Татьяны Золотовой из архива НГС