Взболтать и перемешать: «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» станут единым ритейлером

«К&Б» насчитывает тысячи магазинов по всей стране

Бенефициары крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное & Белое» договорились о слиянии компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний. Владельцы «Дикси» и «Бристоля» — Игорь Кесаев и Сергей Кациев, «Красного & Белого» — Сергей Студенников, пишут «Ведомости».







В результате слияния появится третий по обороту розничный ритейлер в России, говорится в сообщении. В объединённом бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову — 49%.







Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» в России работает более 13 тысяч магазинов.







Как ФСБ поздравила «K&Б» с Новым годом







26 декабря минувшего года в головном офисе «Красное & Белое» и на складах компании в Челябинске, Подмосковье, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже одновременно ФСБ провела масштабные обыски. Вместе с силовиками в проверке участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы и Росалкогольрегулирования. На следующий день компания вернулась к привычному режиму работы.





26 декабря в офисы и на склады «К&Б» в нескольких городах России нагрянула ФСБ





Везде изымали документацию, связанную с закупками алкоголя, весь день не выпускали сотрудников. E1.RU удалось выяснить, как силовики проводили операцию в Екатеринбурге. Туда, по словам одного из сотрудников склада, залетели сотрудники СОБРа и ФСБ, положили всех на землю. Более 300 человек держали в одном помещении весь день. В Челябинске силовики заблокировали десятки грузовиков компании, водители вынуждены были в 30-градусный мороз ночевать в кабинах, их не отпускали домой.









«Красное & Белое» принадлежит известному челябинскому бизнесмену Сергею Студенникову. По итогам 2017 года сеть «К&Б» попала в топ-500 крупнейших компаний России по версии РБК, опередив энергетиков и многих металлургов. В этом году вошла в десятку крупнейших розничных сетей страны . А сам Сергей Студенников стал новым российским долларовым миллиардером по версии Bloomberg Billionaires Index.





Основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников — долларовый миллиардер





29 декабря в госреестре Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка появилась запись о приостановке лицензии на закупку, хранение и поставку спиртного для «К&Б», но очень быстро она исчезла.







За 2017-й выручка сети «Красное&Белое», по данным авторов рейтинга Infoline, составила 215 миллиардов рублей (без учёта НДС). Сеть продемонстрировала высокую динамику, за год увеличив этот показатель на 48,3%. Под управлением «К&Б» находится свыше 5300 магазинов общей площадью 421,4 тысячи квадратных метров. Эксперты также отмечают эффективную логистику сети: шесть распределительных центров и автопарк в 2100 машин.

